АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Россия с первого августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

с чего всё началось

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".

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