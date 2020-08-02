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Газета.RuВ Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
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АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Россия с первого августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.РИА Новостивчера в 20:21
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