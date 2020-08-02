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Газета.RuГазета.RuВ Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
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В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Россия с первого августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
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Отельеры Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

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Турецкие отели обещали не повышать цены в этом сезоне

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В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Газета.Ruвчера в 20:22

В Турции пообещали не повышать цены на отдых

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Армия и оружие

Схваченные в Сирии боевики США признались в охоте на российские объекты

На допросе члены НВФ рассказали много интересного. Они признались, что им ставили задачу совершать диверсии на российских объектах.
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Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
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Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу

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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
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Общество

Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили

Известия вчера в 21:28
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Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
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Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com вчера в 02:03
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Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей 31 июля в 09:02
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Политика

Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 31 июля в 12:30
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Происшествия

Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына

На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
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Общество

Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
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Общество

Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США

Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета вчера в 20:35
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Футбол

Попов: «Место ниже пятого „Ростов“ не устроит, хотим войти в тройку»

В сезоне-2019/2020 команда под руководством Валерия Карпина заняла пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру вчера в 06:42
Общество

Торговые центры Екатеринбурга возобновили работу

На территорию торговых центров пускают граждан, которые носят защитные маски.
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Политика

Лукашенко призвал сохранить Белгазпромбанк

Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения Белгазпромбанка.
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Наталия Орейро не собирается жить в России после получения гражданства

Певица объяснила, почему решила получить гражданство РФ.
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Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
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Происшествия

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Lenta.ru вчера в 19:07
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Политика

Ищенко рассказал, когда противники Лукашенко попытаются устроить путч

Судя по всему первую, не обязательно удачную, но серьёзную, попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко действительно готовят уже в августе-сентябре этого года.
Украина.ру вчера в 23:05
Финансы

Рубль сильно подешевел по отношению к доллару и евро

Курс доллара превысил 72 рубля, евро – 85.
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Космос

Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
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За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках леса на Байкале

Закон разрешает до 2025 года переводить земли лесного фонда зоны Байкала в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок».
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Автоспорт

Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании

Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.
CarsWeek.ru вчера в 14:38
Здоровье

Врач назвал симптомы гепатита B

Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал радио "Говорит Москва", какие симптомы свидетельствуют о заболевании человека гепатитом B. По его словам, на ранней стадии специфических симптомов не бывает, они проявляются на "далеко зашедших стадиях" — это увеличение объема живота или отеки на ногах.
РИА Новости вчера в 22:55
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Происшествия

Сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков на Курилах

Сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС завершили спасательную операцию экипажа рыболовного кунгаса на Курилах в воскресенье, 2 августа.
Известия 00:02
Экономика

Стоимость золота впервые в истории превысила $2 тыс. за унцию

Ранее, 27 июля, цена золота на американской товарной бирже Comex приблизилась к историческому максимуму, превысив $1,9 тыс. за унцию впервые с 2011 года.
Известия 31 июля в 04:42
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Политика

Прилепин отметил связь Китая с задержанием россиян в Белоруссии

Китай может быть причастен к задержанию россиян в Белоруссии. Об этом URA.RU заявил писатель Захар Прилепин.
URA.Ru вчера в 16:18
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