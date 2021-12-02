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Отгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабря

Отгрузки российских удобрений на экспорт приостановлены с 1 декабря из-за отсутствия лицензий Минпромторга, рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.
Интерфакс
"Отгрузки остановлены, декларации аннулированы. Те, кто не успел оформить грузы до 1 декабря, не могут отправить суда", - сказал один из собеседников агентства в портовой отрасли.
Интерфакс
"Суда стоят на подходах к портам, не могут грузиться. Партии накапливаются в морских портах", - описывает ситуацию другой источник в транспортной отрасли.
Интерфакс
Ещё один источник сообщил, что на совещании с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым обещали выдать лицензии до 5-6 декабря.
Царьград

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