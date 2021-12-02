ИнтерфаксОтгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабряОтгрузки российских удобрений на экспорт приостановлены с 1 декабря из-за отсутствия лицензий Минпромторга, рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.Интерфакс"Отгрузки остановлены, декларации аннулированы. Те, кто не успел оформить грузы до 1 декабря, не могут отправить суда", - сказал один из собеседников агентства в портовой отрасли.Интерфакс"Суда стоят на подходах к портам, не могут грузиться. Партии накапливаются в морских портах", - описывает ситуацию другой источник в транспортной отрасли.ИнтерфаксЕщё один источник сообщил, что на совещании с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым обещали выдать лицензии до 5-6 декабря.ЦарьградЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ портах России угроза коллапса из-за проблем с отгрузкой удобренийЦарьград13:52«Интерфакс» узнал о проблемах с отгрузкой удобрений на экспортBFM.ru13:17Отгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабряИнтерфакс12:35Показать все источникиОценить1Поделиться