Политика

Lenta.ruLenta.ruОтказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима. Его слова приводит телеканал «360».
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось

Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза.
Телеканал 360°15:03

Подробнее о событии

Политолог связал отказ Польши пригласить Путина в Освенцим с местью

RT на русском22:35

Политолог объяснил желание Польши отомстить России

РЕН ТВ20:04

Немецкий политолог объяснил желание Польши отомстить России

Известия21:17

Политолог объяснил, за что Польша мстит России

URA.Ru20:44

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Lenta.ru21:24

Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России

РИА Новости18:54

Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

Телеканал 360°15:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Происшествия

В Хабаровске более 1,7 тыс. жилых домов остались без отопления

РБК 21:46
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости 21:43
Экономика

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Lenta.ru 11:21
Происшествия

Девять человек получили ожоги в Киеве при прорыве теплосети

В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети.
Газета.Ru 18:39
Экономика

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС 21:32
Футбол

Бруну Фернандеш согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед»

По информации журналиста Николо Ширы, португалец согласовал с манкунианцами контракт до 2025 года, по которому будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.
Sport24.ru вчера в 02:25
Происшествия

На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
REGNUM 22:13
Общество

На первом в 2020 году заседании правительства Алтайского края обсудят планы дорожных работ, получение муниципалитетами паспортов готовности к зиме, а также уборку снега на улицах городов

На обсуждение будут вынесены три вопроса. Среди них – планы проведения дорожных работ в Алтайском крае в 2020 году.
Катунь 24 08:07
Политика

Около тысячи человек вышли из идлибской зоны деэскалации в Сирии

RT на русском 15:18
Авто

Opel расширит модельный ряд в РФ

Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.
Автоновости дня 02:16
Общество

«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле

Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Газета.Ru 10:07
Общество

Немецкие ветеринары посоветовали не заводить питомцев модных пород

Немецкие ветеринары третий год ведут кампанию по борьбе с бесконтрольным разведением модных пород домашних питомцев, у которых присутствуют привлекательные для хозяев признаки: редкий окрас шерсти, изменённая форма ушей или носа, и другие.
Life.ru 22:16
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости 18:11
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

REGNUM вчера в 03:49
Футбол

В «Барселоне» официально сменился тренер

Вести.Ru 18:23
Космос

Орбита вновь открытого астероида лежит целиком внутри орбиты Венеры

Жанлука Мази (Gianluca Masi), астрофизик, работающий в рамках проекта Virtual Telescope Project и являющийся, кроме того, основателем этого проекта, объявил о подтверждении объекта 2020 AV2 – первого астероида, орбита которого вокруг Солнца целиком умещается внутри орбиты Венеры.
AstroNews.ru 20:44
Шоу-бизнес

Муж Анны Нетребко отказался выступать на одной сцене с армянкой

Взгляд.ру 13:28
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM 17:32
Экономика

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК 22:04
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Шоу-бизнес

Инну Чурикову обокрали в Мадриде

Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.
Пятый канал 07:14
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Известия 19:01
Общество

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Общество

На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль

На Филиппинах началось извержение местного вулкана Тааль.
Актуальные Новости вчера в 10:13
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

РИА Новости 03:27
Экономика

С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Pravda.Ru 01:54
Экономика

В Крыму вводится налог на имущество физических лиц

Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
КИА 04:49
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

РИА Новости 14:48
Футбол

Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно выходить в Лигу чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на вторую половину сезона.
Спорт-Экспресс 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Рар
Немецкий журналист
Немецкий журналист-международник; известен своей близостью к российским властным кругам.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное