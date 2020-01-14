Политика
Lenta.ruОтказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима. Его слова приводит телеканал «360».
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с чего всё началось
Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза.Телеканал 360°15:03
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Политика
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
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Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
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Черный хлеб в России может подорожать
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В «Барселоне» официально сменился тренер
Космос
Орбита вновь открытого астероида лежит целиком внутри орбиты Венеры
Жанлука Мази (Gianluca Masi), астрофизик, работающий в рамках проекта Virtual Telescope Project и являющийся, кроме того, основателем этого проекта, объявил о подтверждении объекта 2020 AV2 – первого астероида, орбита которого вокруг Солнца целиком умещается внутри орбиты Венеры.
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Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
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Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
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На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль
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Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно выходить в Лигу чемпионов»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на вторую половину сезона.