Политика

Lenta.ruLenta.ruОтказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима. Его слова приводит телеканал «360».
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с чего всё началось

Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза.
Телеканал 360°вчера в 15:03

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Политолог связал отказ Польши пригласить Путина в Освенцим с местью

RT на русскомвчера в 22:35

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Lenta.ruвчера в 21:24

Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

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URA.Ruвчера в 20:44

Политолог объяснил желание Польши отомстить России

РЕН ТВвчера в 20:04

Политолог объяснил, почему Польша хочет отомстить России

РИА Новостивчера в 18:54

Немецкий политолог объяснил желание Польши отомстить России

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Политика

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При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
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МИР 24 вчера в 04:20
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WP: Трамп намерен получить дополнительные средства на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.
RT на русском вчера в 21:46
Экономика

С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Pravda.Ru вчера в 01:54
Политика

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Франкфуртер альгемайне" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
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Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru вчера в 18:10
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Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
RT на русском вчера в 20:11
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Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи

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Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» рассказал о периоде, когда команда опустилась в зону вылета.
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Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
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В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
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ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
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В среднем, наименее счастливыми в странах с развивающейся экономикой себя чувствуют люди в возрасте 48,2 лет, а в странах с развитой — в возрасте 47,2 лет, следует из исследования профессора Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, передает Bloomberg.
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В Минздрав Хакасии зайдут аудиторы

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Реакцию Кокляева на фото Емельяненко подняли на смех

Lenta.ru вчера в 23:48
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Александр Рар
Немецкий журналист
Немецкий журналист-международник; известен своей близостью к российским властным кругам.
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