Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваОтказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с желанием отомстить

Власти Польши не стали приглашать президента России Владимира Путина на 75-летие освобождения концентрационного лагеря Освенцим из-за желания отомстить. Такую точку зрения высказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с телеканалом «360».
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с чего всё началось

Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза.
Телеканал 360°вчера в 15:03

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Политолог связал отказ Польши пригласить Путина в Освенцим с местью

RT на русскомвчера в 22:35

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Lenta.ruвчера в 21:24

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Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию

Телеканал 360°вчера в 15:03
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В России создают гравитационную систему для военной техники. Она будет независима от спутниковой системы навигации.
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Насмерть разбившийся угонщик в Омске был молод и судим

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Александр Рар
Немецкий журналист
Немецкий журналист-международник; известен своей близостью к российским властным кругам.
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