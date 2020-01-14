Политика
Вечерняя МоскваОтказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с желанием отомстить
Власти Польши не стали приглашать президента России Владимира Путина на 75-летие освобождения концентрационного лагеря Освенцим из-за желания отомстить. Такую точку зрения высказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с телеканалом «360».
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с чего всё началось
Политолог отметил, что приветствовал бы иное решение власте Польши. Он считает, что стране стоит "отойти от своих фобий в такой архиважный момент" — 75 лет освобождения Освенцима — и пригласить на мероприятие президента той страны, которая является правонаследницей Советского Союза.Телеканал 360°вчера в 15:03
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Год памяти вместо лет вражды. Трагедия 75-летней давности должна примирить Польшу и Россию
Телеканал 360°вчера в 15:03
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