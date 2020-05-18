В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики, сообщает Financial Times. Власти Швеции не вводили ограничения по коронавирусу на законодательным уровне, но лишь в рекомендательном порядке. Такое решение было принято, чтобы поддержать экономику страны.

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Происшествия Напавшего на ярославца медведя убили Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая. 32

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

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Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 936