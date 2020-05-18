Коронавирус
Газета.RuОтказ Швеции от карантина не спас экономику
В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики, сообщает Financial Times. Власти Швеции не вводили ограничения по коронавирусу на законодательным уровне, но лишь в рекомендательном порядке. Такое решение было принято, чтобы поддержать экономику страны.
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Здоровье
«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах
Российские медики умирают чаще всех в мире Всего в России по официальным данным 2864 тысячи погибших от COVID-19 — самый низкий показатель среди первой десятки стран с наибольшим количеством выявленных случаев.
Весьма 04:20
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com вчера в 14:54
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.
Известия 05:32
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Экономика
Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2
Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).
РБК 03:31
Экономика
Крупные госкомпании не откажутся от выплаты дивидендов
С одной стороны, госкомпании, у которых в уставе прописаны выплаты, не могут отказаться от выплат.
Finam.Ru вчера в 10:30
Здоровье
Во Владимирской области развернуто 719 коек для больных коронавирусной инфекцией
По информации обладминистрации, в регионе развернуто 719 коек для больных COVID-19. Это 105,9 процента от плана Минздрава.
Губерния-33 03:29
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Общество
В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха
Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
РИА Новости 04:52
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Недвижимость
В Москве подорожали квартиры в новостройках
В Москве по итогам апреля подорожали квартиры в массовых новостройках - в среднем цена выросла на 0,9 процента до 187 560 рублей за квадратный метр.
Российская газета вчера в 04:57
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Общество
В России коронавирусом заразились еще 9263 человека
За весь период в России от коронавируса скончалось 2837 человек. В Омской области выявлено 53 заболевших, скончался еще один человек.
Город55.ру 03:50
Авто
Renault Logan появится в продаже весной 2021 года
Обновленная модель Renault Logan появится в продаже уже весной 2021 года.
Anonsens 01:14
Происшествия
В Югре от коронавируса умерли два пожилых пациента
По состоянию на 19 мая в Югре зафиксировано 11 смертей от осложнений, вызванных COVID-19. Выздоровели в регионе 453 человека.
Новости Югры 05:13
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Происшествия
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Наука
Назван ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат
Согласно выводам, лечение с интерфероном-α2b, применяемое с арбидолом или без, ускоряло выздоровление пациентов приблизительно на семь дней.
Lenta.ru вчера в 23:30