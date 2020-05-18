В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики, сообщает Financial Times. Власти Швеции не вводили ограничения по коронавирусу на законодательным уровне, но лишь в рекомендательном порядке. Такое решение было принято, чтобы поддержать экономику страны.

Происшествия Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку. 59

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 256

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 239

Общество России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса. 73

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 80

Происшествия В Саратовской области ищут двух пропавших школьников Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" подключились к поискам двух мальчиков 10 и 12 лет, пропавших в городе Энгельсе Саратовской области, сообщается на сайте поискового отряда.

Здоровье Пермских врачей ограничили в тестах на коронавирус На прошлой неделе Министерство здравоохранения Пермского края ввело временные лимиты на количество тестов на COVID-19 в больницах. 4

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 4

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 1

Общество В России коммунальщиков перестанут штрафовать за некачественные услуги Правовое управление Госдумы положительно оценило законопроект правительства «О внесении изменений в ст. 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований», отменяющий санкции для коммунальщиков за нарушение качества услуг. 2

Общество NYT опубликовала письмо от властей Москвы о смертности от коронавируса Власти Москвы перепроверяют статистику по смертности от коронавируса и уверены в ее точности, говорится в письме главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, опубликованном изданием New York Times.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 256

Здоровье В Амурской области от коронавируса умерла женщина В Приамурье на 19 мая зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса.

Общество Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества. 1

Музыка Новый клип Little Big попал в десятку самых просматриваемых в мире «Наш новый клип «Hypnodancer» оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!» — говорится в записи, которую участники коллектива разместили в своем инстаграме. 589

Политика СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс". 3

Шоу-бизнес Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру. 47

Общество Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии. 2,1K

Общество Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская". 2,1K