Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОтказ Швеции от карантина не спас экономику

В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики, сообщает Financial Times. Власти Швеции не вводили ограничения по коронавирусу на законодательным уровне, но лишь в рекомендательном порядке. Такое решение было принято, чтобы поддержать экономику страны.
Читать в источнике
Комментировать175

Подробнее о событии

Аналитики посчитали бесполезным отказ Швеции от карантина

Известиявчера в 16:23

Швеция не смогла избежать кризиса при помощи отказа от карантина

News.ruвчера в 13:16

Экономику не спасли: отказ Швеции от карантина оказался бесполезен

Трудвчера в 13:30

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

РИА Новостивчера в 13:25

Отказ Швеции от карантина не спас экономику

Газета.Ruвчера в 16:08

Шведской экономике не помог отказ от карантина

Взгляд.рувчера в 12:07

Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

Lenta.ruвчера в 11:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Происшествия

Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье

По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку.
REGNUM вчера в 02:35
59
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
256
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
239
Общество

России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
73
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
80
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
243
Происшествия

В Саратовской области ищут двух пропавших школьников

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" подключились к поискам двух мальчиков 10 и 12 лет, пропавших в городе Энгельсе Саратовской области, сообщается на сайте поискового отряда.
ТАСС вчера в 17:48
Здоровье

Пермских врачей ограничили в тестах на коронавирус

На прошлой неделе Министерство здравоохранения Пермского края ввело временные лимиты на количество тестов на COVID-19 в больницах.
Компания вчера в 11:16
4
Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО вчера в 13:34
1K
Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

BFM.ru вчера в 11:49
166
Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые игроки КХЛ в следующем сезоне

Самым высокооплачиваемым игроком является нападающий бело-голубых Вадим Шипачев с зарплатой 120 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:45
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
3,7K
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
4
Кино

Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью

Evo-rus.com вчера в 15:06
31
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
1
Общество

В России коммунальщиков перестанут штрафовать за некачественные услуги

Правовое управление Госдумы положительно оценило законопроект правительства «О внесении изменений в ст. 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований», отменяющий санкции для коммунальщиков за нарушение качества услуг.
Известия вчера в 17:01
2
Общество

NYT опубликовала письмо от властей Москвы о смертности от коронавируса

Власти Москвы перепроверяют статистику по смертности от коронавируса и уверены в ее точности, говорится в письме главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, опубликованном изданием New York Times.
Daily Storm вчера в 23:15
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 03:25
256
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
1,9K
Здоровье

В Амурской области от коронавируса умерла женщина

В Приамурье на 19 мая зарегистрировано 9 новых случаев коронавируса.
Амур.инфо 00:15
Общество

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС вчера в 05:26
102
Общество

Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений

Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК вчера в 22:00
1
Музыка

Новый клип Little Big попал в десятку самых просматриваемых в мире

«Наш новый клип «Hypnodancer» оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!» — говорится в записи, которую участники коллектива разместили в своем инстаграме.
АБН вчера в 09:27
589
Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
3
Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
326
Шоу-бизнес

Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 07:09
47
Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru вчера в 04:45
2,1K
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,1K
Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
2,1K
Политика

Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о Крыме

Российский лидер Владимир Путин не раз подчеркивал, что процедура референдума прошла с учетом всех норм международного права, и вопрос принадлежности Крыма закрыт.
Пятый канал 17 мая в 18:03
752
Как работают Яндекс.Новости?
Главное