Общество

Lenta.ruLenta.ruОтказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

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Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков.
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Экономику Швеции не удалось спасти отказом от карантинных мер

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Отсутствие карантина в Швеции, вероятнее всего, не спасет экономику этой страны

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Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

Lenta.ru11:27

Шведской экономике не помог отказ от карантина

Взгляд.ру12:07
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Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
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