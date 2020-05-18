Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков.

Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

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