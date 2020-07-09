Коронавирус
Lenta.ruОтказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление экономиста Джейкоба Киркегора (Jacob Kirkegaard) из американского Института мировой экономики Петерсона.
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Эксперт заявил о провале плана Швеции по отказу от карантина ради экономики
Rambler News Service11:25
Отказ от введения карантина ради экономики обернулся в Швеции провалом
Общественная служба новостей09:46
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Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
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Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге
Сотрудники Следственного комитета и оперативники собственной безопасности главка МВД пришли с обысками в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов для оказания услуг автомобилистам (МРЭО) ГИБДД в Санкт-Петербурге.
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Русская Планета 08:52
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Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
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Украину заподозрили в подготовке к военному столкновению
В Киеве активно готовятся решать проблему с конфликтом на востоке Украины военным путем.
Lenta.ru 10:37
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
Екатеринбургский "Урал" нанес поражение московскому "Динамо" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
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В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
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Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
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Играм начнут давать награды при соблюдении определённого количества персонажей-геев
Играм начнут давать награды при соблюдении определённого количества персонажей-геев. Пока это касается номинации «лучшая британская игра».
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