Коронавирус
Lenta.ruОтказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление экономиста Джейкоба Киркегора (Jacob Kirkegaard) из американского Института мировой экономики Петерсона.
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Эксперт заявил о провале плана Швеции по отказу от карантина ради экономики
Rambler News Serviceвчера в 11:25
СМИ написали о провале плана Швеции по отказу от карантина ради экономики
Говорит Москвавчера в 09:54
Отказ от введения карантина ради экономики обернулся в Швеции провалом
Общественная служба новостейвчера в 09:46
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Происшествия
Следствие просит суд арестовать губернатора Хабаровского края Фургала
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС.
RT на русском 02:21
Энергетика
Эксперты: к 2025 году нефть подорожает до $150 за баррель
Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до $150 за баррель, то есть как минимум в три раза.
Газета.Ru 02:28
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Srnsk вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей
Стало известно, что хоккеист Иван Телегин скрыл при разводе с Пелагеей дорогостоящий автомобиль и присвоил себе деньги, полученные от продажи квартиры.
Pravda.Ru 08 июля в 13:00
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 08 июля в 03:58
Технологии
Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Общество
Около 700 выпускников сдадут сегодня ЕГЭ по математике в Пскове
Ранее в Пскове ЕГЭ по русскому языку сдали 1325 выпускников, по литературе - 128, информатике - 116, географии - 36.Всего в Псковской области в этом году ЕГЭ сдают более 2 тысяч выпускников.
Псковская Лента Новостей 00:00
Происшествия
У экс-замминистра ЖКХ Башкирии обнаружили на счетах более $1,5 млн
По данному факту прокуратура Башкирии через суд потребовала обратить в доход Российской Федерации свыше 1,5 млн долларов США, два земельных участка в Алуште и две квартиры в Уфе, которые были приобретены чиновником на неустановленные доходы.
REGNUM 01:43
Политика
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»
СП-2 с самого начала столкнулся с беспрецедентным сопротивлением со стороны Соединенных Штатов и их верных европейских сателлитов, например Польши.
РИА Новости 01:00
Общество
Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля
Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля.
ТАСС 01:55
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line 08 июля в 15:13
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 08 июля в 14:19
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
Над Брянском пролетела самая яркая комета за последние семь лет
На Брянском пролетела самая яркая за последние 7 лет комета.
БрянскToday 00:25
Футбол
Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 08 июля в 16:22
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили вчера в 22:21
Общество
Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа
После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
62инфо вчера в 12:32
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Наука
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
Общество
После электронного голосования данные москвичей стали доступны всем
Предполагалось, что это поможет недопущению повторного голосования.
Долг.рф вчера в 10:59
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Общество
После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе
Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Общество
В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом
Власти Токио зафиксировали рекордное суточное число заражений коронавирусом - 243 случая, сообщил телеканал Asahi со ссылкой на источники в городской администрации.
Газета.Ru 01:59