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Lenta.ruОтказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление экономиста Джейкоба Киркегора (Jacob Kirkegaard) из американского Института мировой экономики Петерсона.
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Эксперт заявил о провале плана Швеции по отказу от карантина ради экономики
Rambler News Service11:25
Отказ от введения карантина ради экономики обернулся в Швеции провалом
Общественная служба новостей09:46
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