Экономика
Lenta.ruОтказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление экономиста Джейкоба Киркегора (Jacob Kirkegaard) из американского Института мировой экономики Петерсона.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Отказ от введения карантина ради экономики обернулся в Швеции провалом
Общественная служба новостей09:46
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ 06:48
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Космос
В июле на Марс отправятся сразу же три миссии из разных стран
Популярная механика вчера в 06:31
Футбол
«Ростов» отказался продавать Шомуродова в «Гент» за 5 млн евро
"Ростов" отказался продавать нападающего Элдора Шомуродова.
Soccer.ru 09:33
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которого проверяют на причастность к убийствам, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Брянские новости 05:22
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
Происшествия
В Астрахани задержаны «старейшины» «Свидетелей Иеговы»
По версии следствия, в период с июля 2017 года по настоящее время подозреваемые, продолжили организовывать собрания членов общины, заведомо зная о запрете деятельности организации в России.
Интерфакс 08:39
Культура
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией
Москва, 9 июля 2020, 14:32 — REGNUM Московский ЦСКА подписал контракт с грузинским баскетболистом Торнике Шенгелией.
REGNUM 07:32
Здоровье
Названо условие второй волны коронавируса в России
Возможность второй волны коронавируса в России и в других странах зависит от соблюдения мер безопасности.
Lenta.ru 05:05
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru вчера в 15:30
Общество
В Сербии число жертв коронавируса достигло 352
Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 09:53
Политика
Отбывший срок за госизмену российский журналист Григорий Пасько рассказал «Ъ», почему не признает своей вины
Журналист газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» Григорий Пасько был арестован 23 ноября 1997 года в аэропорту Владивостока.
Коммерсантъ 05:01
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Политика
МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании
Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
Шоу-бизнес
Певица Ёлка признана главным российским артистом десятилетия
Елка похвасталась перед поклонниками званием артиста десятилетия в радиоэфире.
Popcornnews.ru вчера в 06:03
Общество
Delivery Club выплатила курьерам большую часть долгов по зарплате
"Большинство курьеров логистической компании, задержавшей заработную плату за май и первую половину июня, получили выплаты в полном объеме", – сказано в сообщении Delivery Club в Facebook.
Вести.Ru 06:06
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Армия и оружие
Самолеты США «проутюжили» воздушное пространство у границ РФ
Отмечается, что военные машины "проутюжили" границы близ Камчатки, где находятся ударные подводные силы Тихоокеанского флота, в том числе и стратегические подводные ракетоносцы.
Экономика сегодня 09:06
Политика
МИД России выступил за скорейшее проведение консультаций с Чехией
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона выступает за скорейшее проведение двусторонних консультаций с Чехией с целью урегулирования возникших проблем в отношениях Москвы и Праги.
RT на русском 09:55
Происшествия
Замглавы музея-заповедника в Свияжске стал фигурантом уголовного дела
По госконтракту с минкультом РТ индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга должен был поставить в Татарстан реставрационное оборудование на 10,6 млн рублей.
TatCenter 04:28
Наука
Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала
В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древних людей.
Pravda.Ru 04:09
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48