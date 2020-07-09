Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявление экономиста Джейкоба Киркегора (Jacob Kirkegaard) из американского Института мировой экономики Петерсона.

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