Коронавирус
РИА НовостиОтказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Наука
Тесты на хомяках доказали эффективность масок против коронавируса
Проведенные тесты на хомяках доказали эффективность медицинских масок в борьбе с коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:56
Наука
Создан необычный тест для диагностики инфекций мочевых путей
Специалисты разработали экспресс-тест для диагностики инфекций урогенитального тракта.
Rusargument 14:34
Политика
США предоставят России 200 аппаратов ИВЛ
Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ТАСС 14:51
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Политика
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
Известия 08:31
Общество
Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет
Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов.
Ivbg.ru 14:39
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Дробыша
Российская певица, актриса и модель Настасья Самбурская подала в суд на компанию продюсера Виктора Дробыша, сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 05:11
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Общество
Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:32
Общество
Испания может начать принимать иностранных туристов с конца июня
Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос.
ПРАЙМ 08:25
Общество
Правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств
Правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки безрецептурных лекарств.
Российская газета 12:50
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым.
РИА Новости 16:38
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Экономика
В ЦБ спрогнозировали дальнейший рост инфляции
Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция по итогам года составит 3,8–4,8% и в дальнейшем будет держаться на уровне около 4%.
Известия 14:06
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
Происшествия
На Дону при получении взятки задержан прокурор района
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 35-летнего прокурора Пролетарского района.
Российская газета 13:14
Космос
Россия разрабатывает новую программу изучения Венеры
В России разрабатывают новую программу исследования Венеры, ее основные этапы будут представлены в следующем году.
Пятый канал 07:20
Здоровье
Врачи курской БСМП написали губернатору открытое письмо
Напомним, в понедельник в соцсетях появилось открытое письмо медиков БСМП к губернатору Курской области.
Kursk.com 14:02
Экономика
В Москве самозанятым вернут 495 млн рублей налогов за 2019 год
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что самозанятым вернут 495 миллионов рублей налогов, уплаченных в 2019 году, передает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:06
Общество
Уточнен порядок самоизоляции для работающих туляков старше 65 лет
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, в соответствии с которым режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет продлен до 29 мая включительно.
Тульская пресса 15:54
Футбол
«Байер» на выезде разгромил «Вердер»
В чемпионате Германии сыгран матч 26-го тура Бундеслиги. «Вердер» принимал «Байер» и потерпел поражение (1:4).
Sport24.ru 16:25
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
Авто
Кроссовер Toyota Venza вернулся
Интерьер Venza черпает вдохновение в других внедорожниках Toyota, таких как RAV4.
SpeedMe 13:16