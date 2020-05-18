Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОтказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Аналитики посчитали бесполезным отказ Швеции от карантина

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Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
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ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

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Испания может начать принимать иностранных туристов с конца июня

Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос.
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В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
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Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым.
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В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 35-летнего прокурора Пролетарского района.
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Россия разрабатывает новую программу изучения Венеры

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Интерьер Venza черпает вдохновение в других внедорожниках Toyota, таких как RAV4.
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