Коронавирус
РИА НовостиОтказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Матч ТВ вчера в 01:15
Общество
Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
Происшествия
Сотрудник минприроды Хакасии заболел COVID-19
По данным на 19 мая в Хакасии зафиксированы 667 случаев заражения COVID-19.
РИА Новости 01:06
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
Здоровье
В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность
Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета вчера в 06:40
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
Экономика
Рынку камер обеспечат камерность
Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции
РИАМО вчера в 13:34
Общество
522 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса
На сегодняшний день общее количество людей, которые выздоровели и выписались из ковидных госпиталей, составляет 522 человека.
Толк вчера в 23:03
Здоровье
Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье
Общее число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае составило 595.
Байкал24 17 мая в 22:21
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Здоровье
Ученые оценили степень эффективности гидроксихлорохина при лечении COVID-19
Ранее врачи в США утверждали, что гидроксихлорохин может быть с высокой степенью эффективности использован при лечении пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 00:41
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Общество
В России коммунальщиков перестанут штрафовать за некачественные услуги
Правовое управление Госдумы положительно оценило законопроект правительства «О внесении изменений в ст. 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований», отменяющий санкции для коммунальщиков за нарушение качества услуг.
Известия вчера в 17:01
Общество
В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции
В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции.
Infox.ru вчера в 14:58
Энергетика
Нефть WTI установилась выше $32 за баррель
Лондон, 18 мая 2020, 23:08 — REGNUM Мировые цены на нефть серьезно выросли в ходе торговой сессии 18 мая — Brent установилась выше $35, WTI — выше $32 за баррель.
REGNUM вчера в 16:08
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия вчера в 08:49
Общество
Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет
Американский актер Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет, об этом сообщает издание Variety.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество
Более 240 россиян прибыли во Владивосток вывозным рейсом из Таиланда
Во Владивостоке с промежуточной посадкой приземлился самолёт, выполнявший рейс по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Вывозной рейс выполняет авиакомпания «Россия».
Владивосток-Новости вчера в 19:28
Общество
Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус.
Известия вчера в 16:01
Музыка
Экс-участница «Little Big» рассказала, почему покинула группу
У истоков создания популярной группы "Little Big", представлявшей Россию на "Евровидении" в 2020 году, стояла необычная девушка Анна Каст.
Pravda.Ru вчера в 06:37
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
Экономика
Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%
ВВП США по итогам второго квартала 2020 года может упасть на 20%, а уровень безработицы - вырасти до 25%, заявил в воскресение в интервью телеканалу CBS глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл.
РИА Новости 17 мая в 21:07