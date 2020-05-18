Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОтказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Аналитики посчитали бесполезным отказ Швеции от карантина

Известиявчера в 16:23

Отказ Швеции от карантина не спас экономику

Газета.Ruвчера в 16:08

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

РИА Новостивчера в 13:25

Экономику не спасли: отказ Швеции от карантина оказался бесполезен

Трудвчера в 13:30

Швеция не смогла избежать кризиса при помощи отказа от карантина

News.ruвчера в 13:16

Шведской экономике не помог отказ от карантина

Взгляд.рувчера в 12:07

Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

Lenta.ruвчера в 11:27
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Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Матч ТВ вчера в 01:15
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Общество

Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
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Происшествия

Сотрудник минприроды Хакасии заболел COVID-19

По данным на 19 мая в Хакасии зафиксированы 667 случаев заражения COVID-19.
РИА Новости 01:06
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
3,7K
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
1K
Здоровье

В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность

Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
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Экономика

Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета вчера в 06:40
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Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
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Экономика

Рынку камер обеспечат камерность

Эксперты объясняют, что речь идет о рынке услуг объемом 10–15 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО вчера в 13:34
1K
Общество

522 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса

На сегодняшний день общее количество людей, которые выздоровели и выписались из ковидных госпиталей, составляет 522 человека.
Толк вчера в 23:03
Здоровье

Еще два человека скончались от коронавируса в Забайкалье

Общее число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае составило 595.
Байкал24 17 мая в 22:21
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Здоровье

Ученые оценили степень эффективности гидроксихлорохина при лечении COVID-19

Ранее врачи в США утверждали, что гидроксихлорохин может быть с высокой степенью эффективности использован при лечении пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 00:41
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,1K
Единоборства

Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Чемпионат вчера в 07:20
Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
379
Общество

В России коммунальщиков перестанут штрафовать за некачественные услуги

Правовое управление Госдумы положительно оценило законопроект правительства «О внесении изменений в ст. 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований», отменяющий санкции для коммунальщиков за нарушение качества услуг.
Известия вчера в 17:01
4
Общество

В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции

В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции.
Infox.ru вчера в 14:58
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Энергетика

Нефть WTI установилась выше $32 за баррель

Лондон, 18 мая 2020, 23:08 — REGNUM Мировые цены на нефть серьезно выросли в ходе торговой сессии 18 мая — Brent установилась выше $35, WTI — выше $32 за баррель.
REGNUM вчера в 16:08
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Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия вчера в 08:49
2,2K
Общество

Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет

Американский актер Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет, об этом сообщает издание Variety.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Более 240 россиян прибыли во Владивосток вывозным рейсом из Таиланда

Во Владивостоке с промежуточной посадкой приземлился самолёт, выполнявший рейс по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Вывозной рейс выполняет авиакомпания «Россия».
Владивосток-Новости вчера в 19:28
7
Общество

Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус.
Известия вчера в 16:01
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Музыка

Экс-участница «Little Big» рассказала, почему покинула группу

У истоков создания популярной группы "Little Big", представлявшей Россию на "Евровидении" в 2020 году, стояла необычная девушка Анна Каст.
Pravda.Ru вчера в 06:37
Общество

России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
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Экономика

Глава ФРС не исключил падения ВВП США на 20%

ВВП США по итогам второго квартала 2020 года может упасть на 20%, а уровень безработицы - вырасти до 25%, заявил в воскресение в интервью телеканалу CBS глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл.
РИА Новости 17 мая в 21:07
4
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