Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОтказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Аналитики посчитали бесполезным отказ Швеции от карантина

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Леверкузенский "Байер" одержал крупную победу над бременским "Вердером" со счетом 4:1 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
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Lenta.ru 17:39
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NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО

Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса.
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Любовь Успенская мечтает, чтобы Татьяна Плаксина забыла про свою мать Примечательно, что сама Татьяна Плаксина в интервью ведущему программы "Пусть говорят" Дмитрию Борисову заявила, что звездная мать никогда не давала ей самостоятельно заниматься творчеством.
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