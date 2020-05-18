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Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 137

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Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 29

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Общество Смоленский губернатор уволил начальника департамента соцразвития Губернатор выразил надежду, что новое руководство департамента будет более внимательно относиться к работе соцучреждений с пожилыми людьми и сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями региона. 3

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Наука Ученые предупредили о глобальных извержениях вулканов Глобальными в научном мире считаются извержения, последствия которых люди чувствовали в иной части планеты.

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Киберспорт Цифровая выставка gamescom 2020 пройдёт с 27 по 30 августа Немецкая ассоциация индустрии игр game и администрация выставочного центра Koelnmesse объявили о том, что gamescom 2020 пройдёт полностью в цифровом формате с 27 по 30 августа. 1