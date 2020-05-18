Коронавирус
РИА НовостиОтказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Авто
Представили новый Porsche 911 Targa
После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 00:10
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 13:27
Общество
В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции
Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Коммерсантъ 14:17
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Авто
Volkswagen объявил цены на новый Polo в России
Экономика сегодня 08:21
Здоровье
В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом
В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
FlashNord 15:11
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Общество
Смоленский губернатор уволил начальника департамента соцразвития
Губернатор выразил надежду, что новое руководство департамента будет более внимательно относиться к работе соцучреждений с пожилыми людьми и сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями региона.
Главная Тема 13:22
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Общество
Власти Польши назвали предварительную дату открытия границ
Власти Польши назвали предварительную дату открытия границ — 15 июня.
Вести Калининград 07:17
Наука
Ученые предупредили о глобальных извержениях вулканов
Глобальными в научном мире считаются извержения, последствия которых люди чувствовали в иной части планеты.
Актуальные Новости 13:07
Общество
Самые недооцененные города России назвал Forbes
Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
Экономика
Центробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России
По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
REGNUM 13:59
Музыка
Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big
Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 05:38
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Экономика
Рекордная распродажа американского госдолга
Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Киберспорт
Цифровая выставка gamescom 2020 пройдёт с 27 по 30 августа
Немецкая ассоциация индустрии игр game и администрация выставочного центра Koelnmesse объявили о том, что gamescom 2020 пройдёт полностью в цифровом формате с 27 по 30 августа.
3DNews 11:57
Технологии
Хакеры взломали суперкомпьютеры в Европе для майнинга криптовалют
На этой неделе хакеры атаковали несколько суперкомпьютеров, расположенных в Великобритании, Германии, Испании и Швейцарии, сообщает портал 3Dnews.ru.
NewInform вчера в 09:54
Общество
Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам
RT на русском 16:00
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25