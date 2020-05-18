Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65

Экономика В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,6K

Общество В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт Разрешение на прогулки по два человека и занятия спортом на улицах при соблюдении дистанции 5 м было опубликовано 12 мая. 129

Шоу-бизнес Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.

Экономика Американские индексы идут вверх В понедельник, 18 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки пребывают в первой половине торгов на положительной территории благодаря воодушевляющим заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла, а также известиям о значительном прогрессе в разработке вакцины от коронавируса.

Общество Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек. 1

Общество ВОЗ оценила действия российских медиков в борьбе с коронавирусом Система здравоохранения в России не оказалась перегруженной в связи с распространением коронавируса: в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. 2

Происшествия Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику Невысокая стоимость объяснялась тем, что приборы были устаревшей модификации, которую начали выпускать в 1994 году (аппараты ИВЛ, по словам продавцов, достались им в свое время со складов Росрезерва, где они хранились на консервации до марта 2020 года). 41

Энергетика Стоимость российской нефти обновила максимум с марта Российская нефть Urals в Европе продолжает дорожать, и в конце прошлой недели впервые с середины марта ее стоимость превысила 30 долларов за баррель, сообщает ценовое агентство Argus. 259

Технологии СДЭК опровергла кражу данных 9 миллионов пользователей Напомним, «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал In4security рассказал о том, что базу данных клиентов СДЭК выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей.

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 60

Происшествия На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 1

Происшествия В Костромской области нашли мертвым московского профессора Прокуратура Костромской области возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено в русле одной из местных рек. 14

Общество В Турции из-за коронавируса введут комендантский час Власти Турции вводят комендантский час, который будет действовать с 23 по 26 мая, в рамках борьбы с распространением коронавируса в республике. 3