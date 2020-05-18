Коронавирус
РИА НовостиОтказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Энергетика
Россия создаст нефтяной резерв по примеру США
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
Lenta.ru 13:28
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Кино
Игры на престоле: была ли Екатерина II феминисткой
Известия 11:00
Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 08:20
Общество
Смоленский губернатор уволил начальника департамента соцразвития
Губернатор выразил надежду, что новое руководство департамента будет более внимательно относиться к работе соцучреждений с пожилыми людьми и сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями региона.
Главная Тема 13:22
Здоровье
Медики назвали самый полезный для сердца продукт
Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала, какой продукт окажет благотворное влияние на сердце.
News.ru 03:53
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Кино
Умер звезда французского кино Мишель Пикколи
Во Франции 12 мая умер 94-летний актер, режиссер и сценарист Мишель Пикколи, сообщает BFM TV. О произошедшем сообщили родные артиста.
Московский Комсомолец 11:32
Общество
В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Политика
Путин пожелал здоровья муфтию Дагестана, заразившемуся коронавирусом
Президент России Владимир Путин пожелал набираться сил муфтию Дагестана Ахмаду Абдулаеву, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 07:56
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»
Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России 09:16
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 08:19
Общество
ВРНС инициирует полномасштабное расследование причин пандемии
Всемирный Русский Народный Собор (международная организация под эгидой Русской Православной Церкви, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом) требует расследовать причины пандемии и провести прокурорскую проверку в сфере разработок и производства вакцины от COVID-19 с учётом Стратегии национальной безопасности РФ.
Завтра.ру 09:44
Технологии
Операция Steel Wave в Rainbow Six Siege и что сейчас о ней известно
В официальном твиттере Rainbow Six Siege был тизер новой операции, которая получила название Steel Wave.
CyberSport.ru 16 мая в 13:02
Общество
В Москве приостанавливают работы по благоустройству
Ефимов отметил, что приостановлены проекты на сумму 350 млрд рублей, также будут сокращены расходы на приобретение подвижного состава городского транспорта и ремонт трамвайных путей.
Интерфакс 02:28
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 14:28
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Здоровье
В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса
К завершающей стадии клинических испытаний вакцины против коронавируса Moderna планирует приступить в июле.
Профиль 13:46
Политика
Путин проведет совещание по доплатам медикам
Президент России Владимир Путин 19 мая проведет совещание с главами регионов и правительством страны по вопросу предоставления стимулирующих выплат медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 08:40
Общество
В свердловской компании произошла крупная вспышка коронавируса
Свыше 100 сотрудников логистического партнера сети «Красное и белое» в Свердловской области заразились коронавирусом, это более половины из протестированных сотрудников данной компании, сообщил в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Rambler News Service 10:59
Общество
Самые недооцененные города России назвал Forbes
Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
Гаджеты
Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820
Rusargument 05:16
Общество
Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии
Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30