Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОтказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Швеция не спасла свою экономику отказом от карантина

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Экономику не спасли: отказ Швеции от карантина оказался бесполезен

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Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

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Швеция не смогла избежать кризиса при помощи отказа от карантина

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Экономику Швеции не удалось спасти отказом от карантинных мер

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Шведской экономике не помог отказ от карантина

Взгляд.ру12:07

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

РИА Новости13:25
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
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Политика

Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
Известия 08:31
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Политика

США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

«В ответ на запрос президента Владимира Путина о предоставлении помощи президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя вашингтонской аминистрации.
REGNUM 14:59
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
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Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
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Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
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Общество

Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях.
РБК 14:36
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Общество

Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам

RT на русском 16:00
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
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Авто

Австралийский сенатор предложил выкупить Holden за 1 доллар

Сенатор Квинсленда не доволен решением General Motors покончить с брендом Holden и предлагает приобрести фирменный знак Holden за 1 доллар, чтобы спасти его.
32CARS.ru 08:03
Происшествия

Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Известия 14:43
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
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Общество

Женщине-инвалиду в Москве аннулировали штраф за нарушение самоизоляции

«С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции», — передает его слова «РИА Новости».
Известия 14:29
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Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак

Создатели сериала «Ведьмак» (The Witcher) во втором сезоне введут нового героя — ведьмака по имени Хемрик, которого не было ни в книгах, ни в видеоиграх про Геральта.
Культуромания 09:30
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Футбол

Заражённый коронавирусом Плиев контактировал с игроками РПЛ

Защитник «Рубина» Константин Плиев, у которого был выявлен коронавирус, контактировал с другими футболистами РПЛ.
Евро-футбол.ру 08:39
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава нашла новую любовь

Звезда Comedy Woman на шоу "Танцы со звездами" призналась, что обрела счастье в личной жизни.
VSE42.RU вчера в 23:22
13
Происшествия

Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе

Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
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Общество

Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами

Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек.
RT на русском 13:11
4
Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
12
Футбол

Клубы АПЛ 19 мая возобновят тренировки маленькими группами

Все клубы Премьер-лиги проголосовали за возобновление тренировок со вторника, 19 мая.
Bookmaker-ratings.ru 10:11
Происшествия

В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь

Медведь вышел из леса и напал на мужчину в Ярославле, но его спасли таксисты и отвезли в больницу, раны оказались достаточно легкими, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения в понедельник.
РИА Новости 06:49
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Путешествия

Стала известна дата открытия Турции для россиян

Границы страны откроют граждан 31 государства, в том числе Грузии, Азербайджана, Украины, а также некоторых стран Европы и Ближнего Востока.
Evo-rus.com 14:56
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Происшествия

В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину

RT на русском 14:24
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Космос

США запустили секретный военный космоплан

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру вчера в 09:40
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Экономика

Рекордная распродажа американского госдолга

Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
1
Футбол

ЦСКА предложит Деспотовичу зарплату в 1,2 миллиона евро

Как сообщалось ранее, футболистом интересуется московский ЦСКА. «Армейцы» готовы предложить форварду зарплату в 1,2 миллиона евро в год.
Евро-футбол.ру 15:40
Политика

Минздрав США обвинил ВОЗ в большом числе жертв эпидемии коронавируса

Вашингтон, 18 мая 2020, 19:53 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила свою главную задачу, и это привело к большому количеству жертв пандемии коронавируса, заявил 18 мая министр здравоохранения США Алекс Азар в ходе своего выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ.
REGNUM 12:53
Здоровье

Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com 14:54
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Авто

Представили новый Porsche 911 Targa

После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс 00:10
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