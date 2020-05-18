Коронавирус
РИА НовостиОтказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
RT на русском 14:24
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Здоровье
Волгоградцам рассказали об условиях отмены режима самоизоляции
На брифинге оперштаба главный санитарный врач области Ольга Зубарева пояснила, что для перехода к смягчающему режиму нужно привести в норму три показателя: – Коэффициент распространения инфекции, который показывает цифру возможных заражений от одного инфицированного пациента.
Волга-Медиа 10:01
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Хоккей
Вы могли забыть, но Панарин не политик, а суперхоккеист. Большое интервью о том, как он прокачался в НХЛ
Очень важная штука – по ходу интервью Артемий раз пятьсот оговорился, что высказывает только свое мнение, говорит только о своем подходе и своих взглядах на хоккей.
Sports.ru 04:48
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Известия 14:43
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Авто
Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей
Российская газета 11:16
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Технологии
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки
Коммерсантъ 07:23
Космос
SpaceX отложила запуск спутников Starlink
Американская компания SpaceX из-за погодных условий перенесла на более поздний срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink.
ТАСС 10:54
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Кино
Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване
Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
Газета.Ru 11:12
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Экономика
«Аэрофлот» получит почти 8 млрд рублей «COVID-субсидий»
Росавиация подписала приказ о выделении группе "Аэрофлот" 7,89 миллиарда рублей субсидий, обещанных правительством в связи с ситуацией с коронавирусом, сказала "Интерфаксу" представитель Росавиации.
Интерфакс 15:27
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
Новые Ведомости 03:54
Общество
В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати.
РИА Новости 14:24
Политика
Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.
Daily Storm 13:57
Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на промпредприятия в Подмосковье
В Московской области около 350-500 тыс. человек вернулись на работу на промышленные предприятия.
Известия 14:30
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году
Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
Bash.News 09:19
Армия и оружие
США увидели в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Линия противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике находится под угрозой из-за того, что российская сторона наращивает свое присутствие в Арктике.
Газета.Ru 16 мая в 05:29
Экономика
В Самарской области малоимущим семьям «обнулили» плату за ЖКХ
В Самарской области малоимущим семьям компенсируют расходы за ЖКХ в апреле.
63.ru вчера в 11:15