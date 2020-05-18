Коронавирус

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Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Швеция не смогла избежать кризиса при помощи отказа от карантина

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Волгоградцам рассказали об условиях отмены режима самоизоляции

На брифинге оперштаба главный санитарный врач области Ольга Зубарева пояснила, что для перехода к смягчающему режиму нужно привести в норму три показателя: – Коэффициент распространения инфекции, который показывает цифру возможных заражений от одного инфицированного пациента.
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Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
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Вы могли забыть, но Панарин не политик, а суперхоккеист. Большое интервью о том, как он прокачался в НХЛ

Очень важная штука – по ходу интервью Артемий раз пятьсот оговорился, что высказывает только свое мнение, говорит только о своем подходе и своих взглядах на хоккей.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
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Авто

Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей

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После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

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Космос

SpaceX отложила запуск спутников Starlink

Американская компания SpaceX из-за погодных условий перенесла на более поздний срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink.
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Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

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Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване

Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
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В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь

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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
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Общество

В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp

По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
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В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

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Политика

Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.
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В Московской области около 350-500 тыс. человек вернулись на работу на промышленные предприятия.
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США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ

Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
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Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая

В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
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Армия и оружие

США увидели в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

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Экономика

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В Самарской области малоимущим семьям компенсируют расходы за ЖКХ в апреле.
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