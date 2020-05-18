Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОтказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
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Аналитики посчитали бесполезным отказ Швеции от карантина

Известиявчера в 16:23

Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

Lenta.ruвчера в 11:27

Экономику не спасли: отказ Швеции от карантина оказался бесполезен

Трудвчера в 13:30

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

РИА Новостивчера в 13:25

Швеция не смогла избежать кризиса при помощи отказа от карантина

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Шведской экономике не помог отказ от карантина

Взгляд.рувчера в 12:07

Отказ Швеции от карантина не спас экономику

Газета.Ruвчера в 16:08
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Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Матч ТВ вчера в 01:15
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Общество

Хабиб Нурмагомедов впервые рассказал о состоянии отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца был выявлен коронавирус.
Известия вчера в 16:01
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Экономика

Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков

Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК вчера в 17:30
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Политика

Путин призвал дагестанцев отмечать Ураза-байрам дома

Президент РФ Владимир Путин попросил мусульман отмечать Ураза-Байрам дома, чтобы избежать распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 07:37
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Здоровье

В Уфе уволилась главврач больницы, которую проверяют на халатность

Эльза Сыртланова, главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, где из-за вспышки коронавируса следственные органы проверяют руководство на халатность, уволилась по собственному желанию и перешла руководить городской поликлиникой, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 00:58
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Экономика

Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.
РБК вчера в 17:00
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Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета вчера в 05:15
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Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

The New York Times на своем сайте опубликовала письмо главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором он прокомментировал материал газеты о занижении властями статистики по смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Здоровье

Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты вчера в 22:15
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России вчера в 09:16
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Общество

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

Коммерсантъ вчера в 11:03
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Политика

МИД Японии опять заявил о претензиях на Курильские острова

Токио, 19 мая 2020, 07:45 — REGNUM МИД Японии в своём ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» традиционно «поместил» южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии.
REGNUM 00:45
4
Общество

В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции

В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции.
Infox.ru вчера в 14:58
24
Общество

Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за нарушение самоизоляции

РИАМО вчера в 13:34
1K
Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

В сюжете немецкого телеканала MDR, рассказывающем об отношениях ГДР и СССР, советские военные, базировавшиеся в восточной Германии, были названы «оккупантами».
Известия 00:43
42
Общество

В Гидрометцентре предположили, когда в Россию вернется тепло

По словам Вильфанда, в конце мая температура воздуха может повыситься и прийти к климатической норме.
РЕН ТВ вчера в 22:37
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 мая

Всего в стране от COVID-19 умерли 2722 человека (91 за сутки), выздоровели с начала эпидемии более 67 тыс. человек.
РБК 01:10
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Хоккей

КХЛ назвала лучших хоккеистов сезона

Приз «Золотая клюшка», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата, достался крайнему нападающему московского «Динамо» Дмитрию Яшкину, а приз имени Алексея Черепанова «Лучший новичок» — Артёму Галимову из казанского «Ак Барса».
News.ru вчера в 07:25
Происшествия

Росгвардия показала видео задержания стрелявшего из квартиры в Москве

Росгвардия опубликовала видео задержания двух мужчин в московской квартире, из окна которой велась стрельба.
РБК вчера в 18:39
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Политика

Поклонская предложила Киеву спросить у украинцев мнение про Крым

РИА Новости вчера в 22:44
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Музыка

Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big

Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 вчера в 05:38
11
Происшествия

На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток

Оха, Сахалинская область, 19 мая 2020, 07:57 — REGNUM Сергей Гусев, мэр сахалинской Охи, в очередной раз попался на незаконной охоте на водоплавающую дичь.
REGNUM 00:57
3
Здоровье

Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса

Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru вчера в 17:10
7
Общество

Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет

РИА Новости вчера в 23:43
Космос

Пребывание на МКС странным образом влияет на микробиомы астронавтов

В настоящее время микробиологи, медики и экологи активно исследуют то, как космические путешествия влияют на микробиом человека.
Популярная механика вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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