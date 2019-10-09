Футбол

Матч ТВМатч ТВОтказавшаяся показать грудь телеведущая объяснила поведение фанатов

Итальянская журналистка Дилетта Леотта прокомментировала ситуацию, произошедшую на матче 6-го тура серии A «Наполи» — «Брешиа» (2:1), когда фанаты хозяев призывали девушку показать грудь.
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Итальянская телеведущая объяснила призыв фанатов «Наполи» показать грудь

РИА Новостивчера в 06:18

Итальянская журналистка прокомментировала свою реакцию на требование болельщиков «Наполи» показать грудь

Спорт-Экспрессвчера в 04:47

Журналистка прокомментировала эпизод с требованием фанатов показать им грудь

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Отказавшаяся показать грудь журналистка раскрыла подробности инцидента

Газета.Ruвчера в 03:57

Горячая телеведущая прокомментировала эпизод, когда фанаты «Наполи» просили ее показать грудь

Sport24.ruвчера в 03:57

Итальянская журналистка прокомментировала The Sun инцидент с фанатами, требовавшими от нее обнажить грудь: «Не ожидала, что эта история станет настолько популярной»

Спорт уик-эндвчера в 03:32

Журналистка, которую просили показать грудь, прокомментировала инцидент

Pravda.Ruвчера в 04:16
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Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами рассказал, с кем из россиян у него хорошие отношения.
Газета.Ru 05:54
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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
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Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце

По данным РИА Новости, взрыв произошел на предприятии по утилизации мусора, которое располагается недалеко от аэропорта.
Российская газета 05:17
Политика

Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Газета.Ru 02:00
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Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
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II Саратовский экономический форум станет драйвером развития региона

«Саратов должен стать одним из транспортных центров нашей страны», - подчеркнул Александр Стрелюхин выступая перед участниками форума и варазил надежду, что данный форум станет одним из драйверов для развития Саратовской области.
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В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников

Более двух сотен комментариев оставили пользователи соцсети "ВКонтакте" под видеозаписью, сделанной на уроке ОБЖ в 9 классе школы поселка Боровский.
Российская газета 06:36
Происшествия

Дагестанки предстанут перед судом за убийство насильника

Телеканал 360° 00:33
Происшествия

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

РБК 07:04
Футбол

Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона

Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
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Политика

Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»

По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
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Макс Холлоуэй: «Хочу подраться с Хабибом»

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В Мексике фанат попросил футболистку о фото, а сам схватился за грудь

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Политика

Зеленский выступил против военного решения в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.
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Шоу-бизнес

Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных

Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

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Lenta.ru вчера в 16:31
Армия и оружие

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
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Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
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Ковалев предстанет перед судом 25 ноября

Газета.Ru 06:04
Экономика

В РФ готовятся отменить «банковский роуминг»

Банковские комиссии за перевод денег между регионами РФ могут отменить, сообщил 10 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
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Происшествия

В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Политика

Россия заметила у Киева желание пересмотреть сделку по Донбассу

Киев может созывать новый саммит в «нормандском формате», чтобы пересмотреть предыдущие договоренности.
Lenta.ru 06:37
Политика

Путин назначил новых глав трех управлений президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении новых глав трех управлений президента - управления информационного и документационного обеспечения, управления по вопросам госслужбы и кадров и управления по обеспечению конституционных прав граждан.
ТАСС 06:48
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
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Американскую девочку с пятном во все лицо прооперировали в Краснодаре

Врачи провели первую операцию американской девочке с родимым пятном во все лицо в Краснодаре.
Народные новости 08 октября в 04:28
Здоровье

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Армия и оружие

В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг вновь запустила белую сигнальную ракету, означающую готовность начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:13
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