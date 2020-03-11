Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.

с чего всё началось

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался против поправки. «Досрочные выборы взвесьте десять раз, три системы власти — и все разваливаются, значит, будет господствовать хаос», — заявил он, призвав сначала разобраться с экономикой в стране и вспышкой коронавируса, передает ТАСС.

Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение

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