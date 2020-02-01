ЖКХ

RT на русскомRT на русскомОтключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
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с чего всё началось

Огонь, батареи: в ГД намерены запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект (есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 16:01

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Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

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