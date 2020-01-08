Экономика

Российская газетаРоссийская газетаОтключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов

Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран. Это посчитали специалисты компании Top10VPN. По сравнению с 2016 годом цена отключения для мировой экономики выросла на 235%.
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Отключение правительствами ряда стран доступа к интернету нанесли мировой экономике потери в $8 млрд

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Саратовская медсестра Ирина Климентова создала петицию на сайте change.org с требованием отправить министра здравоохранения Наталью Мазину в отставку.
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Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
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«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи

В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
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Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
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К счастью, Джастину Биберу удалось избежать негативного исхода болезни, вовремя обратившись к врачам.
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У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
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Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
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