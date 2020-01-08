Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран. Это посчитали специалисты компании Top10VPN. По сравнению с 2016 годом цена отключения для мировой экономики выросла на 235%.

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Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

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Армия и оружие Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений в Сирии Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 нарушений, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

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