Экономика

Российская газетаРоссийская газетаОтключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов

Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран. Это посчитали специалисты компании Top10VPN. По сравнению с 2016 годом цена отключения для мировой экономики выросла на 235%.
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Отключение правительствами ряда стран доступа к интернету нанесли мировой экономике потери в $8 млрд

Эхо Москвывчера в 18:10

Отключения интернета властями разных стран обошлись мировой экономике в $8 млрд

Росбалтвчера в 16:20

Отключения интернета стоили мировой экономике $8 млрд в 2019 году

Коммерсантъвчера в 12:03

Мировая экономика потеряла 8 млрд долларов из-за отключений интернета

РЕН ТВвчера в 15:52

Отключения интернета стоили мировой экономике $8 млрд

Красная веснавчера в 15:10

Отключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов

Российская газетавчера в 13:52

Из-за отключений интернета мировая экономика потеряла 8 миллиардов долларов

Общественное телевидение Россиивчера в 16:14
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США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
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Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru вчера в 20:57
Общество

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В 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, напомнил в беседе с «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Коммерсантъ 00:34
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Джастин Бибер сообщил о болезни Лайма

К счастью, Джастину Биберу удалось избежать негативного исхода болезни, вовремя обратившись к врачам.
Bimru.ru 00:56
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Жители Приморья не смогут есть китайские морепродукты

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В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опубликовал в своём Twitter информацию о гражданстве погибших в результате крушения украинского самолёта в Тегеране.
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Технологии

Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5

Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.
Astera 07 января в 03:04
Армия и оружие

Армия Хафтара ввела бесполетную зону над Триполи

Генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ввела бесполетную зону над всей территорией Триполи, в том числе над единственным действующим аэропортом Митига.
Московский Комсомолец вчера в 14:10
Армия и оружие

Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Глава Соединенных Штатов начал свое обращение со слов о том, что Ирану не будет позволено иметь ядерное оружие до тех пор, пока именно Трамп является президентом США.
Народные новости вчера в 11:42
Происшествия

В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии

«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Известия вчера в 23:54
Общество

Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд

Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Molnet.ru 06 января в 04:40
Армия и оружие

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru вчера в 08:31
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Армия и оружие

Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет

РИА Новости вчера в 15:38
Футбол

Бразильский форвард «Удинезе» может перейти в ЦСКА

Московский ЦСКА присматривается к бразильскому форварду Фелипе Визеу.
Евро-футбол.ру вчера в 13:40
Экономика

Россия наращивает производство сжиженного природного газа

К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
ГТРК Ямал 00:29
Происшествия

В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»

Более 3 тысяч сотрудников Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае эвакуированы в четверг после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Армия и оружие

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
РИА Новости 00:34
Авто

Появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году.
Tvoe-avto.com вчера в 05:59
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Технологии

«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного оператора связи

В самом «Яндексе» наличие планов по запуску виртуального оператора опровергли, однако источник газеты, близкий к компании, подтвердил проведение «Яндексом» переговоров с рядом операторов связи по некоторым проектам.
REGNUM 00:23
Шоу-бизнес

Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену

Интересная Россия вчера в 09:36
Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:27
Авто

Новые правила маркировки машин в России

В России с 1 января 2020 года начали действовать новые правила маркировки автомобилей.
ToDay News Ufa вчера в 23:38
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Общество

ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных

Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии.
Известия 00:55
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