Экономика

Российская газетаРоссийская газетаОтключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов

Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран. Это посчитали специалисты компании Top10VPN. По сравнению с 2016 годом цена отключения для мировой экономики выросла на 235%.
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