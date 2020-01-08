Экономика
Российская газетаОтключения интернета обошлись мировой экономике в 8 млрд долларов
Мировая экономика потеряла 8,05 миллиарда долларов в прошлом году из-за преднамеренных отключений интернета, в основном произведенных правительствами разных стран. Это посчитали специалисты компании Top10VPN. По сравнению с 2016 годом цена отключения для мировой экономики выросла на 235%.
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Из-за отключений интернета мировая экономика потеряла 8 миллиардов долларов
Общественное телевидение России16:14
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