Политика
DixiNewsОткровенное признание: «Ельцин мог не допустить начала войны в Чечне»
Бывший президент РФ Борис Ельцин не стал звонить главе самопровозглашённой Ичкерии Джохару Дудаеву накануне начала Первой чеченской войны. Об этом «Ленте.ру» рассказал экс-депутат Госдумы Валерий Борщев. Борщев рассказал, что чеченские и российские военные не хотели допустить начала войны.
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с чего всё началось
Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.Lenta.ruвчера в 18:46
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