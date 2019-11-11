Общество

ИзвестияИзвестияОткрыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети

В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк. Информация об утечке из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые. В ВТБ заявили, что сведения из таблицы были актуальны по состоянию на 2016 год.
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с чего всё началось

В Сети продаются 5 тыс. записей о клиентах ВТБ

На черном рынке в продаже появилась база данных вкладчиков ВТБ. Информация состоит из 5 тыс. строк. Утечка из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые.
Известиявчера в 12:20

Подробнее о событии

СМИ узнали о продаже данных вкладчиков ВТБ на черном рынке

РБКвчера в 15:26

Данные тысяч клиентов крупного российского банка оказались в руках мошенников

URA.Ruвчера в 13:24

«Известия» сообщили о первой в истории утечке базы данных из ВТБ

Телеканал 360°вчера в 14:38

«Известия»: данные 5 тыс. вкладчиков ВТБ появились в продаже на черном рынке

ТАССвчера в 13:53

ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов

РИА Новостивчера в 14:52

Данные о 5 тысячах вкладчиков ВТБ утекли в интернет

Интерфаксвчера в 12:39

В Сети продаются 5 тыс. записей о клиентах ВТБ

Известиявчера в 12:20
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
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Спорт-Экспресс 10 ноября в 13:16
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Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Известия вчера в 06:42
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Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

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Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия

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В Тюмени полиция задержала известного блогера

В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
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Общество

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Сын Марии Шукшиной тайно женился на женщине старше себя

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РБК вчера в 16:00
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Финны обвинили музыкантов из Екатеринбурга в краже гимна России

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В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков

Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, пишут 12 ноября «Известия».
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