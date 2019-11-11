Общество
ИзвестияОткрыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк. Информация об утечке из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые. В ВТБ заявили, что сведения из таблицы были актуальны по состоянию на 2016 год.
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с чего всё началось
На черном рынке в продаже появилась база данных вкладчиков ВТБ. Информация состоит из 5 тыс. строк. Утечка из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые.Известиявчера в 12:20
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