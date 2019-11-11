Общество
ИзвестияОткрыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк. Информация об утечке из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые. В ВТБ заявили, что сведения из таблицы были актуальны по состоянию на 2016 год.
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На черном рынке в продаже появилась база данных вкладчиков ВТБ. Информация состоит из 5 тыс. строк. Утечка из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые.Известия12:20
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Экономика
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
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Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
Единоборства
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Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Экономика
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
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Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
УАЗ оснастит «Русский Прадо» абсолютно новым 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 или 170 л.с. Силовой агрегат будут выпускать на Заволжском моторном заводе.
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Есть риск совершить немало ошибок. Гороскоп с 11 по 17 ноября
Вторник, 12 ноября Сегодня есть риск совершить немало ошибок – звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца
«Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года», — передаёт слова судья Юлии Максименко ТАСС.
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Футбол
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Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
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Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
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Джака может перейти в «Милан» в январе
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака может продолжить карьеру в Серии А. По информации RSI Sport, 27-летний футболист рассчитывает перейти в «Милан» во время зимнего трансферного окна.