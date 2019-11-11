Общество

ИзвестияИзвестияОткрыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети

В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк. Информация об утечке из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые. В ВТБ заявили, что сведения из таблицы были актуальны по состоянию на 2016 год.
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с чего всё началось

В Сети продаются 5 тыс. записей о клиентах ВТБ

На черном рынке в продаже появилась база данных вкладчиков ВТБ. Информация состоит из 5 тыс. строк. Утечка из второй по активам финансовой организации России в публичном доступе оказалась впервые.
Известия12:20

Подробнее о событии

СМИ узнали о продаже данных вкладчиков ВТБ на черном рынке

РБК15:26

ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов

РИА Новости14:52

Данные о 5 тысячах вкладчиков ВТБ утекли в интернет

Интерфакс12:39

«Известия»: данные 5 тыс. вкладчиков ВТБ появились в продаже на черном рынке

ТАСС13:53

Данные тысяч клиентов крупного российского банка оказались в руках мошенников

URA.Ru13:24

«Известия» сообщили о первой в истории утечке базы данных из ВТБ

Телеканал 360°14:38

В Сети продаются 5 тыс. записей о клиентах ВТБ

Известия12:20
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"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
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Путин уличил Медведева и министров в уклонении от прививок

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В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) заявили, что на Международной космической станции (МКС) необходимо создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов.
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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

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Представили новую Skoda Octavia

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