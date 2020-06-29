Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъОткрылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто. До конца года планируется ввести около 200 км трассы.
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Названа стоимость проезда по ЦКАД

Телеканал 360°04:12

Две трети ЦКАДа откроют до конца года

Интерфакс02:35

Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр

ТАСС03:48

Назван тариф проезда по ЦКАД

RT на русском02:44

Стоимость проезда по платным участкам ЦКАД составит 2,5 руб. за 1 км без учета скидок

Агентство Москва02:09

Воробьев: ЦКАД станет «вторым дыханием» для Подмосковья

РИА Новости03:44

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

РБК03:14
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Газета.Ru 07:07
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Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Общество

В Кремле прокомментировали снос памятников в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 29 июня, прокомментировали ситуацию с предложением снести в США памятник правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову.
Аргументы недели 06:17
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Футбол

«Барселона» планирует уволить Энрике Сетьена по окончании сезона

Руководство сине-гранатовых планирует расстаться с 61-летним специалистом в межсезонье, сообщает Goal.
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о ранении двух военных в Донбассе

Украинские силовики заявили о ранении двух военных в понедельник вблизи подконтрольного Киеву поселка Крымское в Донбассе из-за обстрелов.
РИА Новости 04:32
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
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Политика

Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
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Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Общество

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

Lenta.ru 05:58
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Политика

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с членами Совета Безопасности вопросы внутренней и внешней политики.
Вечерняя Москва 07:08
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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
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Политика

Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»

В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики».
РБК 07:24
Шоу-бизнес

Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо

Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
Lenta.ru 06:45
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Происшествия

Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова

Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
RT на русском 07:25
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Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
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Политика

В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования

Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
REGNUM 06:51
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Общество

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля

С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
Интерфакс 05:59
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
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Политика

Песков: Не было оповещений об угрозе повышения радиации в России

Песков подчеркнул, что не было оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в стране.
RuNews24.ru 07:25
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Общество

Супруги из США отпугнули протестующих от своего дома, угрожая оружием

В Сент-Луисе супруги-юристы отогнали толпу демонстрантов от своего дома, угрожая тем автоматом и пистолетом.
Московский Комсомолец 06:28
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Авто

Xiaomi занята разработкой автомобиля

В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru 03:24
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В Воронеже задержали мужчину, ограбившего банк в Северном микрорайоне

TV Губерния 04:48
Экономика

Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
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Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
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Проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы. Основное назначение ЦКАД - разгрузка федеральных дорог и МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта в обход Москвы.
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