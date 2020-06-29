Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто. До конца года планируется ввести около 200 км трассы.

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

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