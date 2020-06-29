Транспорт
КоммерсантъОткрылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто. До конца года планируется ввести около 200 км трассы.
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Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Происшествия
Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора
Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
РИА Новости 09:59
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Культура
Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала трейлер нового мультипликационного фильма «Душа». Режиссёрами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
News.ru 06:56
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Армия и оружие
Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО
Американская аналитическая группа RAND и вовсе считает, что сейчас расклад военных сил в Прибалтийском регионе складывается не в пользу НАТО.
Вечерний курьер 04:16
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн масок
Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
Общество
В Москве выставили на продажу танк Т-34-85
В Москве на продажу выставили отреставрированный танк Т-34-85. Соответствующее объявление появилось на Avito.
Мослента 07:31
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало, и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК вчера в 11:38
Космос
NASA показало уникальное видео десяти лет из жизни Солнца
Десять лет жизни Солнца уместили в часовое видео. Уникальные кадры опубликованы на YouTube-канале NASA, передает tvbrics.com.
TV BRICS 27 июня в 14:02
Политика
Рейтинг Зеленского за месяц упал до 38%
Накануне издание «Обозреватель» со ссылкой на опрос Центра Разумкова сообщило, что рейтинг президента Украины упал с сентября прошлого года более чем в два раза и достиг минимума.
Известия 08:25
Экономика
ОСК ожидает показатель EBITDA на уровне более 27 млрд руб. по итогам 2020 года
В 2019 году ожидается рост выручки на 14-17% Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ожидает показатель EBITDA на уровне более 27 млрд руб. по итогам 2020 года.
PortNews 05:44
Политика
Кремль: Публикация экзит-полов не повлияет на результат голосования
На вопрос, может ли такая публикация оказать давление на тех, кто еще не проголосовал, Песков ответил отрицательно.
Российская газета 07:24
Гаджеты
Новый iPhone будет продаваться без зарядного устройства и наушников
Производитель сэкономит на зарядном устройстве и проводных наушниках — их не будет в комплекте новой модели.
Moi-portal.ru 02:31
Авто
В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta
Актуальную Lada Vesta, которая осенью 2019-го лишь слегка "посвежела", ждет полное обновление - кардинально изменится не только ее салон, но и экстерьер.
Новые автомобили 07:52
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем
Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Газета.Ru 08:54
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17