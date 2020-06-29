Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто. До конца года планируется ввести около 200 км трассы.

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 457

Общество В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара» Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М". 817

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева. 728

Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 69

Общество Калининградские власти возобновят выплаты для поддержки туристического бизнеса Власти Калининградской области продолжат проект поддержки бизнеса, работающего в сфере гостеприимства, в объеме 100 млн рублей, который был приостановлен из-за нарушения некоторыми отелями и ресторанами требований Роспотребнадзора по санитарной безопасности.

Технологии Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями Один из пользователей Reddit, являющийся инженером-программистом, рассказал о том, что популярное среди молодежи приложение TikTok собирает большое количество данных о пользователях, которые не нужны социальной сети для функционирования. 12

Политика Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 418

Футбол АПЛ и EFL представили план по увеличению числа темнокожих тренеров Английская премьер-лига, Английская футбольная лига (EFL) и Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) представили план по увеличению числа темнокожих и азиатских тренеров в английском футболе.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы. 2

Политика Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем. 19

Общество Греф высказался о претензиях Михалкова Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон". 123

Политика Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1». 1,2K

Технологии Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 176

Экономика Правительство направило в регионы 20, 5 млрд рублей на выплаты медикам Правительство распределило между регионами более 20,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты врачам и другим работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.