Транспорт
КоммерсантъОткрылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто. До конца года планируется ввести около 200 км трассы.
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Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Здоровье
В Свердловской области зарегистрированы еще 214 случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зарегистрированы 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:46
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Массовые мероприятия разрешили на Сахалине
Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:27
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14
Финансы
Доллар на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 15 июня
Доллар США на Московской бирже после небольшого снижения при открытии торгов перешел к росту и поднялся выше 70 руб./$1 впервые с 15 июня.
Интерфакс 04:16
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
Футбол
Тренер «Реала» Зидан: судьба титула решится в последнем матче
Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан после очередного матча Ла Лиги с аутсайдерами турнира из барселонского "Эспаньола" (1:0) отметил, что доволен игроками, но при этом посетовал, что даже с командой, занимающей в таблице последнее место, "сливочным" пришлось нелегко.
Вести.Ru 02:30
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Автоспорт
Экс-глава «Формулы-1»: расисты есть и среди чернокожих
ИА Красная Весна вчера в 14:08
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия вчера в 19:20
Общество
В РФ готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29
Технологии
Названа польза отключения геолокации на смартфоне
Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора.
Lenta.ru 01:59
Общество
Жителей Сибири предупредили о разрушении городов в регионе
ФедералПресс вчера в 11:24
Армия и оружие
Военные начали строительство двух медцентров в Псковской области
ТАСС 26 июня в 22:24
Спорт
Чернокожий игрок в американский футбол исключен из клуба за гомофобию
Ранее футболист высказался в Twitter о негативном отношении к ЛГБТ сообществу.
CT news 02:47
Происшествия
Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Космос
На самом большом спутнике Сатурна обнаружены таинственные структуры
Недавно группа ученых детально исследовала самый большой спутник планеты Сатурн.
Актуальные Новости вчера в 13:38
Общество
В России за сутки выявили 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 719, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:35
Политика
Газопровод «Северный поток-2» снова заставил НАТО нервничать
Экономика сегодня 00:31
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка
Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews вчера в 04:11
Общество
Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы
Как указал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в материале, столица с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, включая сферу высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении, например, с Хельсинки или Миланом.
ТАСС 00:50