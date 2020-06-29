Транспорт
КоммерсантъОткрылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто. До конца года планируется ввести около 200 км трассы.
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Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона
Сводка на 29 июня За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 6 719 в 83 регионах, из них 2 123 случаев (31,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
КузПресс вчера в 22:32
Здоровье
Принятые кабмином на фоне пандемии меры спасли десятки тысяч россиян
Ограничительные меры, принятые властями для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасли десятки тысяч россиян.
Газета.Ru 05:37
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Здоровье
Где выявили коронавирус в Самарской области 29 июня
По состоянию на 29 июня в Самарской области зарегистрировано 4786 заболевших коронавирусом.
SamRU.ru 04:55
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Хоккей
Овечкин признан лучшим хоккеистом НХЛ, игравшим под восьмым номером
Vprognoze.ru 05:59
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Политика
Китай введет визовые санкции против США
Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека".
Газета.Ru 04:07
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Культура
Учитель рассказал о новом фильме с обнаженной Асмус
Режиссер Алексей Учитель рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева «Китобой», в эротической сцене которого снялась актриса Кристина Асмус.
Lenta.ru 03:30
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Шоу-бизнес
Кинокомпания шоумена Михаила Галустяна обанкротилась
Кинокомпания Михаила Галустяна «Топ Фильм Комедия» обанкротилась, сообщает Telegram-канал Mash. Сам он пока эту новость не прокомментировал.
Passion.ru 05:34
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
Армия и оружие
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году
3 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Известия 05:55
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Экономика
Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей
Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
Происшествия
СК: фигурант по делу убитой под Красноярском девочки угрожал ее матери
Мать девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщила следствию, что ей угрожал один из задержанных по делу, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
РИА Новости 03:45
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
Российские туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на «Вестник АТОР».
Моя Москва.онлайн 27 июня в 11:54
Здоровье
В Прикамье выявили 55 новых случаев COVID-19
Пермь, 28 июня 2020, 15:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки обнаружено 55 случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 08:59
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 27 июня в 10:25
Происшествия
В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды
Московские оперативники задержали четверых организаторов финансовой пирамиды, обманувших около 250 человек более чем на 300 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 05:02