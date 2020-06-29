Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

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