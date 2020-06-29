Транспорт

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Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
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Запущено движение по ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

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Стоимость проезда по платным участкам ЦКАД составит 2,5 руб. за 1 км без учета скидок

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Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр

ТАСС03:48

Назван тариф проезда по ЦКАД

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Воробьев: ЦКАД станет «вторым дыханием» для Подмосковья

РИА Новости03:44
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