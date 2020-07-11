Коронавирус
Вести.RuОткрыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса
Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19. К такому выводу пришли ученые из КНР, результаты исследования которых опубликованы в журнале Diabetologia.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
Как говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Diabetologia, это может произойти даже с теми людьми, которые до выявления данной инфекции не страдали от диабета или ожирения.Life.ruвчера в 18:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Политика
Минюст РФ отверг обвинения в причастности России к делу MH17
Россия отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом и будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.
ФАН вчера в 17:24
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Авто
В России стартовало производство Niva под брендом Lada
В России стартовало производство Niva под брендом Lada, которое организовали на предприятии в Тольятти.
Tvoe-avto.com вчера в 07:20
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Технологии
NVIDIA зарегистрировала товарные знаки «3080», «4080» и «5080» в ЕС
Судя по всему, NVIDIA готовится к предстоящему выпуску своих графических ускорителей Ampere.
3DNews 01:43
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес
Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой
Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Экономика
Экономисты объявили о завершении кризиса в России из-за коронавируса
Пиковая фаза негатива от пандемии COVID-19 в России пройдена, экономическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.
BFM.ru вчера в 11:47
Политика
Кремль отрицает установление неосталинизма в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране.
Gazeta.SPb 00:31
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Общество
В Курганской области выявили 65 новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили 65 новых случаев коронавируса. На 11 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 65 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:15
Политика
Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
Американский лидер добавил, что путем угроз о выходе США из альянса можно добиться мотивации остальных участников НАТО вкладывать больше денег в организацию.
Evo-rus.com 02:48
Футбол
Игрок-гей из АПЛ написал анонимное письмо, опубликованное в The Sun: «Надеюсь, однажды смогу признаться. Чувствую себя в ловушке»
Английский таблоид The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста из АПЛ, признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Sports.ru 03:48
Общество
В Крыму зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции
Вчера в Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:01
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
Право.ру вчера в 08:31
Наука
Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций
Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета вчера в 03:38
Политика
Украинские СМИ сообщили о российской авиации над Донбассом
Российская авиация снова летает над Украиной, в том числе над территориями ДНР и ЛНР, неподконтрольными Киеву.
Российский Диалог 02:42
Авто
Компания Kia выпустила гибридную версию кроссовера Sorento
Другие характеристики гибрида пока не озвучивают, но в компании заявили, что в дальнейшем у кроссовера появится и подзаряжаемый гибрид.
Tvoe-avto.com 04:13
Общество
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
Политика
В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
Накануне.Ru вчера в 01:45
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07