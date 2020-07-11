с чего всё началось

Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19. К такому выводу пришли ученые из КНР, результаты исследования которых опубликованы в журнале Diabetologia.

Политика Минюст РФ отверг обвинения в причастности России к делу MH17 Россия отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом и будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах. 26

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 5,7K

Биатлон Майгуров единогласно избран на пост президента СБР Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

Экономика Экономисты объявили о завершении кризиса в России из-за коронавируса Пиковая фаза негатива от пандемии COVID-19 в России пройдена, экономическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.

Политика Кремль отрицает установление неосталинизма в России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране. 178

Общество В Курганской области выявили 65 новых случаев коронавируса В Курганской области выявили 65 новых случаев коронавируса. На 11 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 65 новых случаев COVID-19. 5

Политика Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО Американский лидер добавил, что путем угроз о выходе США из альянса можно добиться мотивации остальных участников НАТО вкладывать больше денег в организацию. 13