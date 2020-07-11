Коронавирус

Вести.RuВести.RuОткрыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса

Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19. К такому выводу пришли ученые из КНР, результаты исследования которых опубликованы в журнале Diabetologia.
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с чего всё началось
Как говорится в результатах исследования, опубликованных в научном журнале Diabetologia
, это может произойти даже с теми людьми, которые до выявления данной инфекции не страдали от диабета или ожирения.
Life.ruвчера в 18:55

Подробнее о событии

Назван новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса

РИА Новости02:52

Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса

РЕН ТВвчера в 18:14

Повышенный сахар в крови удваивает шансы смерти от COVID-19

НТВвчера в 19:21

Ученые нашли связь между сахаром в крови и смертностью от коронавируса

ТК Звездавчера в 18:56

Врачи из Китая считают, что высокий уровень сахара увеличивает шансы умереть от коронавируса

Life.ruвчера в 18:55

Найдена ещё одна причина смерти от коронавируса

URA.Ruвчера в 19:43

Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19

ТАСС Наука вчера в 18:00
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Политика

Минюст РФ отверг обвинения в причастности России к делу MH17

Россия отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом и будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.
ФАН вчера в 17:24
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Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Общество

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
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Авто

В России стартовало производство Niva под брендом Lada

В России стартовало производство Niva под брендом Lada, которое организовали на предприятии в Тольятти.
Tvoe-avto.com вчера в 07:20
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Происшествия

Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
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Технологии

NVIDIA зарегистрировала товарные знаки «3080», «4080» и «5080» в ЕС

Судя по всему, NVIDIA готовится к предстоящему выпуску своих графических ускорителей Ampere.
3DNews 01:43
2
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
2,9K
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
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Биатлон

Майгуров единогласно избран на пост президента СБР

Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес

Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой

Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
5
Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
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Экономика

Экономисты объявили о завершении кризиса в России из-за коронавируса

Пиковая фаза негатива от пандемии COVID-19 в России пройдена, экономическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.
BFM.ru вчера в 11:47
Политика

Кремль отрицает установление неосталинизма в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране.
Gazeta.SPb 00:31
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Общество

В Курганской области выявили 65 новых случаев коронавируса

В Курганской области выявили 65 новых случаев коронавируса. На 11 июля в регионе лабораторно подтверждены ещё 65 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:15
5
Политика

Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО

Американский лидер добавил, что путем угроз о выходе США из альянса можно добиться мотивации остальных участников НАТО вкладывать больше денег в организацию.
Evo-rus.com 02:48
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Футбол

Игрок-гей из АПЛ написал анонимное письмо, опубликованное в The Sun: «Надеюсь, однажды смогу признаться. Чувствую себя в ловушке»

Английский таблоид The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста из АПЛ, признавшегося в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Sports.ru 03:48
Общество

В Крыму зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции

Вчера в Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:01
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Общество

Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
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Общество

В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела

Право.ру вчера в 08:31
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Наука

Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций

Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Российская газета вчера в 03:38
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Политика

Украинские СМИ сообщили о российской авиации над Донбассом

Российская авиация снова летает над Украиной, в том числе над территориями ДНР и ЛНР, неподконтрольными Киеву.
Российский Диалог 02:42
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Авто

Компания Kia выпустила гибридную версию кроссовера Sorento

Другие характеристики гибрида пока не озвучивают, но в компании заявили, что в дальнейшем у кроссовера появится и подзаряжаемый гибрид.
Tvoe-avto.com 04:13
9
Общество

Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда

Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
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Политика

В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР

Накануне.Ru вчера в 01:45
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
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Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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