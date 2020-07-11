Коронавирус
Российская газетаУровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Одним из факторов, которые могут повышать смертность от коронавируса, является высокий уровень сахара в крови. О соответствующем исследовании китайских ученых сообщает Diabetologia.
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с чего всё началось
«Сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения КНР являются диабетиками», - говорится в тексте, опубликованном в журнале Diabetologia.ТК Звезда06:45
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Общество
Семья умершего пациента сможет получить доступ к врачебной тайне
Члены семьи смогут получить доступ к медицинской информации умершего пациента, если он при жизни дал на это письменное согласие.
Российская газета 05:56
Футбол
Матч Серии Б завершился дракой, один из футболистов попал в больницу
Встреча 33-го тура итальянской Серии Б между «Юве Стабией» и «Виртус Энтеллой» завершилась дракой, рапортует издание Football-Italia.
Евро-футбол.ру 04:32
Происшествия
Генпрокуратура назвала две причины гибели группы Дятлова
RT на русском 06:34
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Религия
В РПЦ оценили решение Турции по статусу собора Святой Софии
RT на русском вчера в 09:45
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуба им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета вчера в 18:55
Общество
СМИ раскритиковали Навального за оскорбления Сафронова
Скандально известный блогер Алексей Навальный в ходе очередного стрима на канале YouTube назвал бывшего журналиста Ивана Сафронова лицемером и бессовестным чиновником, которого не следует защищать.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Хабаровск, 10 июля 2020, 09:06 — REGNUM Правоохранительные органы в Хабаровском крае провели обыски у шести членов партии ЛДПР.
REGNUM вчера в 02:06
Автоспорт
Третья свободная практика Гран-при Штирии отложена на неопределённый срок из-за ливня
Третья свободная практика Гран-при Штирии на трассе в Шпильберге была перенесена на неопределённый срок в связи с ливнем.
RT на русском 06:37
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Происшествия
В ДТП под Ростовом-на-Дону погибли четыре человека
Два автомобиля столкнулись под Ростовом-на-Дону, погибли четыре человека, в том числе ребенок.
ТАСС 06:21
Технологии
Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay
Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM 03:00
Автоспорт
Третья тренировка откладывается
Директор гонок FIA Майкл Маси принял решение, что условия на трассе не позволяют проводить тренировку команд Формулы 1, поэтому сессия откладывается на неопределённое время.
F1news.ru 05:59
Кино
Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Правда, ранее поклонники сериала делились друг с другом слухами, что роли этих персонажей могут отдать другим артистам.
RuNews24.ru 04:38
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
REGNUM вчера в 08:29
Здоровье
Названы вредные продукты при высоком уровне холестерина
Согласно словам специалистов, людям с высоких холестеринов людям стоит ограничивать употребление продуктов с насыщенными жирами, однако есть и еще более опасная пища.
ToDay News Ufa 09 июля в 03:42
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Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
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Синоптик назвал причину погодных аномалий в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил растущее число природных катаклизмов в России.
Газета.Ru 02:54
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
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Общество
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Наташу Королеву подозревают в беременности
Поклонники Наташи Королевой заподозрили певицу в беременности, поскольку она стремительно набрала несколько лишних килограммов.
Pravda.Ru 06:06
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47