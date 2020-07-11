с чего всё началось

Одним из факторов, которые могут повышать смертность от коронавируса, является высокий уровень сахара в крови. О соответствующем исследовании китайских ученых сообщает Diabetologia.

Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19

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