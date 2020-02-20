Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
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с чего всё началось
19 февраля холдинг опубликовал
 намерение обратиться с заявлением о собственном банкротстве, указав, что его кредиторами являются банк «Траст», компания РКТ, банк ВТБ, «Пауэр ресорсес», компании «Открытые инвестиции», «Пенсионный капиталъ» и завод «Кама Картон».
РБК13:00

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