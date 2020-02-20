Экономика
РИА Новости«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
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с чего всё началось
19 февраля холдинг опубликовал намерение обратиться с заявлением о собственном банкротстве, указав, что его кредиторами являются банк «Траст», компания РКТ, банк ВТБ, «Пауэр ресорсес», компании «Открытые инвестиции», «Пенсионный капиталъ» и завод «Кама Картон».РБК13:00
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Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
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Глава Минобороны Турции заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе.
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Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
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Четвертая линия «Ямал СПГ» откладывается
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В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене
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