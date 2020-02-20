Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
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Банк «Траст» подал заявление о банкротстве «Открытие холдинга»

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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
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