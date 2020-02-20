Экономика
РИА Новости«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
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После выступления Ольги Бузовой в Брянске в Instagram появился пост с рассказом о том, как неудачно Бузова прыгнула со сцены в толпу, и фотографий певицы с коленями в синяках, пишет riafan.ru.
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Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
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Более 10 полицейских пострадали при столкновениях в Новых Санжарах
Более десяти полицейских получили ранения при столкновениях в поселке Новые Санжары Полтавской области Украины, где протестующие не хотели пропускать в санаторий вывезенных из Китая сограждан.
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МЮ на выезде сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге Европы
Английский «Манчестер Юнайтед» и бельгийский «Брюгге» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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Всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус.
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