Экономика
РИА Новости«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
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Политика
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Происшествия
Появилось видео с места наезда на журналиста в Красноярске
ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места, где был сбит журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин.
Политика
Россия планирует добиться отмены решения суда в Гааге по ЮКОСу
Россия будет добиваться отмены решения Апелляционного суда в Гааге по делу компании «ЮКОС», по которому в пользу акционеров взыщут $50 млрд.
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Экономика
Россия теряет 1 млрд рублей в день из-за коронавируса
Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за падения товарооборота с Китаем на фоне эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн
Бывший помощник вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб.
Футбол
«Химки» и «Факел» сыграли вничью на Кубке ФНЛ
«Химки» и «Факел» сыграли вничью в матче группового этапа Кубка ФНЛ — 1:1. «Химки» с 5 очками после трех матчей является лидером группы B. «Факел» — второй с четырьмя очками.
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Авто
Компания Honda обновила модель Civic Type R
Японская компания Honda объявила о выходе обновленной версии спортивной модели Civic Type R. Вместе с тем производитель анонсировал появление одновременно двух версий, которые имеют существенные различия по дизайну кузова, а также по технической части.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Общество
Forbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета
На втором месте рейтинга оказалась компания Mail.ru Group, которую оценили в 5,3 млрд долларов.
Экономика
Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Общество
Сегодня Вячеслав Володин работает в Саратове
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Политика
Поклонская посвятила стихотворение Шнурову
Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.
Экономика
Дума приняла в первом чтении законопроекты по развитию малого бизнеса
Первая инициатива касается предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН).
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Автоспорт
В «Барселоне» продолжатся зимние тесты «Формулы-1»
В Барселоне на трассе «Автодром Каталунья» продолжат работу зимние тесты «Формулы-1».
Общество
В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему «Сфера»
Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.