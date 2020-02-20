Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Открытие холдинг» Вадима Беляева банкротится

Ведомости09:19

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

РИА Новости07:04

Налоговики вступают в дело о банкротстве фирмы Карликановых: долг — почти ₽10 млн

Znak.com07:29

«Открытие Холдинг» попросил суд признать себя банкротом

РБК08:58

«Открытие Холдинг» обратится в суд с заявлением о признании себя банкротом

ПРАЙМ05:08

«Открытие холдинг» нашел у себя признаки банкротства

Коммерсантъ05:02

«Открытие Холдинг» сообщил о признаках банкротства

News.ru02:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие

Турция запросила у США установки Patriot «для сдерживания России»

Профиль 09:56
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Общество

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Происшествия

Появилось видео с места наезда на журналиста в Красноярске

ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места, где был сбит журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин.
Российская газета 08:00
Политика

Россия планирует добиться отмены решения суда в Гааге по ЮКОСу

Россия будет добиваться отмены решения Апелляционного суда в Гааге по делу компании «ЮКОС», по которому в пользу акционеров взыщут $50 млрд.
News.ru 09:55
Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 07:05
Экономика

Россия теряет 1 млрд рублей в день из-за коронавируса

Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей из-за падения товарооборота с Китаем на фоне эпидемии коронавируса.
BFM.ru 10:12
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн

Бывший помощник вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб.
РБК 10:49
Футбол

«Химки» и «Факел» сыграли вничью на Кубке ФНЛ

«Химки» и «Факел» сыграли вничью в матче группового этапа Кубка ФНЛ — 1:1. «Химки» с 5 очками после трех матчей является лидером группы B. «Факел» — второй с четырьмя очками.
Спорт-Экспресс 10:36
Технологии

Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию

Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Forbes 08:31
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Авто

Компания Honda обновила модель Civic Type R

Японская компания Honda объявила о выходе обновленной версии спортивной модели Civic Type R. Вместе с тем производитель анонсировал появление одновременно двух версий, которые имеют существенные различия по дизайну кузова, а также по технической части.
Faktom 07:22
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Общество

Forbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета

На втором месте рейтинга оказалась компания Mail.ru Group, которую оценили в 5,3 млрд долларов.
Говорит Москва 06:56
Экономика

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

В 2019 году было не израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.
Известия 03:38
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Коммерсантъ вчера в 21:59
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Общество

Сегодня Вячеслав Володин работает в Саратове

Взгляд-инфо 06:57
Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец 09:21
Политика

Поклонская посвятила стихотворение Шнурову

Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам депутат от Крыма Наталья Поклонская, комментируя информацию о вступлении лидера музыкального коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова в политическую силу «Партия Роста», опубликовала шуточное стихотворение, посвященное политической карьере музыканта.
Журналистская правда 10:35
Экономика

Дума приняла в первом чтении законопроекты по развитию малого бизнеса

Первая инициатива касается предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН).
Право.ру 07:42
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов

Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Uznayvse.ru 03:57
Автоспорт

В «Барселоне» продолжатся зимние тесты «Формулы-1»

В Барселоне на трассе «Автодром Каталунья» продолжат работу зимние тесты «Формулы-1».
Нева Спорт вчера в 23:45
Общество

В Роскосмосе рассказали о средствах на спутниковую систему «Сфера»

Частные инвестиции в создание многофункциональной спутниковой системы "Сфера" составят 350 миллиардов рублей, инвесторы уже найдены, заявил в четверг директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
РИА Новости 09:03
Общество

Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Гражданам Китая запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 18 февраля в 13:15
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное