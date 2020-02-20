Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
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«Открытие холдинг» Вадима Беляева банкротится

Ведомостивчера в 09:19

Банк «Траст» подал в суд заявление о банкротстве «Открытие холдинга»

Коммерсантъвчера в 17:49

Банк «Траст» подал заявление о банкротстве «Открытие холдинга»

ПРАЙМвчера в 13:57

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«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

РИА Новостивчера в 07:04

«Открытие Холдинг» сообщил о признаках банкротства

News.ruвчера в 02:49
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Следствие начало проверку после жесткой посадки самолета в Магадане

ТАСС 19 февраля в 20:37
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Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

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Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

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Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
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В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

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Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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В Сирии пытались сбить российский Су-24

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Deita.ru вчера в 20:45
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Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели

Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.
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В Евросоюзе спорят о бюджете на семь лет

В четверг лидеры Евросоюза собрались на экстренном саммите в Брюсселе, чтобы прийти к согласию о бюджете организации на 2021–2027 годы.
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По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
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Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

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МиГ-35 научат беспилотной посадке

Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
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Происшествия

Два мальчика утонули в пруду под Липецком

Двое детей погибли в пруду в Усманском районе Липецкой области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по региону Юлия Кузнецова.
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Поезда по Крымскому мосту пойдут в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.
Коммерсантъ 03:20
Политика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
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Руководитель управления ФССП, главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов рассказал, что один из жителей Белгорода задолжал 14 миллиардов рублей.
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CyberSport.ru 19 февраля в 03:27
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Назван состав сборной России на эстафетные гонки ЧМ по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал состав команд на мужскую и женскую эстафеты чемпионата мира в Антерсельве.
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Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
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Трамп раскритиковал «Паразитов» и Брэда Питта на «Оскаре»

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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
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Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

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62-летняя Татьяна Догилева резко сменила имидж для сериала о вампирах

Татьяне Догилевой пришлось изменить внешность ради роли в сериале «Вампиры средней полосы».
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