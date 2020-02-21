с чего всё началось

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

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