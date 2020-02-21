Экономика
РИА Новости«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
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с чего всё началось
Информация о том, что АО «Открытие Холдинг» подало сегодня заявление о признании себя банкротом в Арбитражный суд города Москвы, появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел (№ А40-32328/2020).Право.рувчера в 09:02
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