Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Общество Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Общество Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.

Музыка Игорь Крутой посоветовал отправить на Евровидение Тиму Белорусских В качестве примера журналисты озвучили Крутому также варианты отправить на конкурс представлять Россию Ольгу Бузову, Федука и Zivert, на что продюсер ответил, что все перечисленные исполнители ему интересны.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Происшествия В Казани задержали трех участников экстремистской организации Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.

Биатлон Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.

Политика Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летние Победы Ранее об участии в праздновании 75-летия Победы в Москве заявили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Общество Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.

Авто Geely отложила выпуск кроссовера Geely Coolray для России Напомним, совсем недавно на предприятии «БелДжи» в Белоруссии стартовало производство нового кроссовера Geely Coolray, предназначенного, в том числе, и для российского рынка.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.

Происшествия Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.

Политика Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.