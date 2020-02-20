Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
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«Открытие холдинг» Вадима Беляева банкротится

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«Открытие Холдинг» попросил суд признать себя банкротом

РБК08:58

«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

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Налоговики вступают в дело о банкротстве фирмы Карликановых: долг — почти ₽10 млн

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ПРАЙМ05:08

«Открытие холдинг» нашел у себя признаки банкротства

Коммерсантъ05:02

«Открытие Холдинг» сообщил о признаках банкротства

News.ru02:49
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Общество

Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Челябинск Сегодня 10:21
Общество

Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки

Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 10:46
Музыка

Игорь Крутой посоветовал отправить на Евровидение Тиму Белорусских

В качестве примера журналисты озвучили Крутому также варианты отправить на конкурс представлять Россию Ольгу Бузову, Федука и Zivert, на что продюсер ответил, что все перечисленные исполнители ему интересны.
Городовой 11:17
Армия и оружие

ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Газета.Ru 03:32
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU вчера в 03:08
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Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot

Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
РЕН ТВ 11:11
Авто

Назвали лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих авто

Городовой 07:45
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Рижское «Динамо» по буллитам победило «Амур» в матче КХЛ

РИА Новости 06:40
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Происшествия

В Казани задержали трех участников экстремистской организации

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
РИА Новости 11:09
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Наташа Королева показала голый торс сына в день его совершеннолетия

Российская эстрадная певица Наташа Королева в день рождения своего сына поделилась откровенной фотосессией с его участием.
VSE42.RU вчера в 22:19
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Здоровье

Доктор Комаровский обругал украинцев за истерику из-за самолета с эвакуированными из Китая

Комаровский раскритиковал украинцев за акции протеста из-за самолета, в котором в страну прибыли 45 граждан Украины и 27 граждан других стран из китайского Уханя.
Экономика сегодня 09:45
Биатлон

Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ

Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
РИА Новости 09:56
Политика

Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летние Победы

Ранее об участии в праздновании 75-летия Победы в Москве заявили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Говорит Москва 18 февраля в 10:57
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Интерфакс-Спорт 12:06
Общество

Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова

Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.
ТАСС 10:25
Здоровье

В Минздраве заявили, что у них нет денег для помощи детям с СМА

По подсчетам министерства, с 2021 года на закупку препаратов для всех российских больных СМА потребуется 38 миллиардов рублей.
Православие и Мир 08:26
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 09:48
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Авто

Geely отложила выпуск кроссовера Geely Coolray для России

Напомним, совсем недавно на предприятии «БелДжи» в Белоруссии стартовало производство нового кроссовера Geely Coolray, предназначенного, в том числе, и для российского рынка.
SpeedMe 03:18
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2118

Общественное телевидение России вчера в 21:50
Происшествия

Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 11:48
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Политика

Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС

Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
ТАСС 12:08
Политика

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
RT на русском 05:30
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