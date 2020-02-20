Экономика
РИА Новости«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд в четверг, к рассмотрению оно пока не принято.
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Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Общество
Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки
Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Общество
Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки
Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.
Музыка
Игорь Крутой посоветовал отправить на Евровидение Тиму Белорусских
В качестве примера журналисты озвучили Крутому также варианты отправить на конкурс представлять Россию Ольгу Бузову, Федука и Zivert, на что продюсер ответил, что все перечисленные исполнители ему интересны.
Армия и оружие
ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Армия и оружие
Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot
Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Хоккей
Рижское «Динамо» по буллитам победило «Амур» в матче КХЛ
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
В Казани задержали трех участников экстремистской организации
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Шоу-бизнес
Наташа Королева показала голый торс сына в день его совершеннолетия
Российская эстрадная певица Наташа Королева в день рождения своего сына поделилась откровенной фотосессией с его участием.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Здоровье
Доктор Комаровский обругал украинцев за истерику из-за самолета с эвакуированными из Китая
Комаровский раскритиковал украинцев за акции протеста из-за самолета, в котором в страну прибыли 45 граждан Украины и 27 граждан других стран из китайского Уханя.
Биатлон
Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ
Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
Политика
Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летние Победы
Ранее об участии в праздновании 75-летия Победы в Москве заявили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Общество
Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова
Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.
Здоровье
В Минздраве заявили, что у них нет денег для помощи детям с СМА
По подсчетам министерства, с 2021 года на закупку препаратов для всех российских больных СМА потребуется 38 миллиардов рублей.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Авто
Geely отложила выпуск кроссовера Geely Coolray для России
Напомним, совсем недавно на предприятии «БелДжи» в Белоруссии стартовало производство нового кроссовера Geely Coolray, предназначенного, в том числе, и для российского рынка.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2118
Происшествия
Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
Политика
Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС
Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
Политика
Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.