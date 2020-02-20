с чего всё началось

Банк России высказывал предположения о банкротстве «Открытие Холдинг» еще в июле 2018 года. На тот момент задолженность компании уже составляла 335 млрд рублей. Одними из основных кредиторов «Открытие Холдинг» выступали банки «Траст» и ВТБ.

Политика Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.

Политика Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой Президент Владимир Зеленский, комментируя вчерашние протесты под Полтавой из-за прибытия эвакуированных из Уханя, сравнил Украину со средневековой Европой.

Экономика Прибыль «ФосАгро» за 2019 год снизилась на 11% Рост показателя за год был ослаблен рекордно низкими ценами в 4 квартале 2019 года, в результате EBITDA за 4 квартал 2019 года снизилась на 39,7% к аналогичному периоду прошлого года до 11,2 млрд рублей ($176 мл).

Общество Снятая с поезда в Брянске гражданка КНР оказалась здорова Результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев—Москва под Брянском гражданки КНР нет ни ОРВИ, ни коронавируса, сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

Гаджеты Microsoft представит фирменный антивирус для Android и iOS Американская корпорация Microsoft объявила о планах выпустить спецверсию мобильного антивируса Windows Defender, который будет работать на платформах Android и iOS.

Музыка Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон выступит в России Барабанщик культовой группы Pink Floyd, который также был одним из ее основателей, Ник Мейсон представит в России свой проект Saucerful Of Secrets, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертного агентства TCI.

Происшествия Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 15 копеек — до 63,73 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 68,78 рубля.

Гаджеты Назвали лучшее время для покупки iPhone в России Новые iPhone по традиции представляют в сентябре, и уже в первом квартале следующего года после презентации продавцы начинают стимулировать продажи смартфонов за счет снижение цен.