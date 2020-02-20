Экономика

Афиша DailyАфиша Daily«Открытие Холдинг» заявил о банкротстве

Банк России высказывал предположения о банкротстве «Открытие Холдинг» еще в июле 2018 года. На тот момент задолженность компании уже составляла 335 млрд рублей. Одними из основных кредиторов «Открытие Холдинг» выступали банки «Траст» и ВТБ.
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с чего всё началось
Информация о том, что АО «Открытие Холдинг» подало сегодня заявление о признании себя банкротом в Арбитражный суд города Москвы, появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел (№ А40-32328/2020
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