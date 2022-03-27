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«Открытие»: половина россиян планирует носить с собой наличные из-за санкций

Половина россиян на фоне санкций решили носить с собой наличные деньги для оплаты товаров и услуг, сообщает РИА "Новости
" со ссылкой на исследование банка "Открытие".
Газета.Ru
Согласно исследованию, у около 46% россиян уже есть карта "Мир", еще 17% пользуются ею и планируют выпустить дополнительную.
РИА Новости
В начала марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России.
РИА Новости
Банк проводил исследование 17-20 марта по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
РИА Новости

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Граждане России массово начнут носить с собой наличные из-за санкций Запада
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«Открытие»: половина россиян планирует носить с собой наличные из-за санкций
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