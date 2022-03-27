Американский президент Джо Байден предложит ввести новый «минимальный подоходный налог для миллиардеров», который установит налоговую ставку в размере 20% для домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей $100 млн.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом партнёрстве» ЕС и США, в рамках которого ожидаются дополнительные поставки в Евросоюз сжиженного природного газа из Соединённых Штатов взамен российского.
"Двадцать шестого марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов, обеспечивавшая топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом", - сказал Конашенков.