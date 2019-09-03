Транспорт

RT на русскомRT на русскомОткрыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11

Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости. В церемонии приняли участие первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и председатель правления компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Трассу М-11 «Москва - Санкт-Петербург» планируют достроить до конца года

РИА Новости06:07

Трассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году

Коммерсантъ08:14

Открыто движение еще по одному участку платной трассы М-11

Интерфакс07:31

В Новгородской области открыли участок трассы М11 протяженностью 103 км

ТАСС07:17

За скорость - 280 рублей

Российская газета12:19

Последний участок трассы М-11 у Петербурга откроется до конца 2019 года. По нему могут разрешить двигаться со скоростью 150 км/час

Фонтанка.Ру06:52

Участок трассы М11 в Новгородской и Ленинградской областях протяженностью 100 км открыли для движения

Агентство Москва05:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Происшествия

Несовершеннолетняя россиянка погибла в бассейне в турецкой Аланье

РБК 12:32
Политика

Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Политика

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Происшествия

В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина

Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости 11:40
Гаджеты

К выходу готовится четвертая версия кнопочного телефона Nokia 3310

Goroday.ru 06:26
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Дельфинарий загорелся в Петербурге

В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 11:41
Общество

Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой

Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.
Lenta.ru 11:09
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Происшествия

В Ставропольском крае разбился Су-25

На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Политика

Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.
Известия 04:33
Кино

Диане Шурыгиной предложили сняться в «Брате-3»

В актерский состав вошли также Леня Голубков и Баря Алибасов, пресс-служба фильма заявила о приглашении Дженифер Энистон и Микки Рурка.
ИнфоСМИ 03:50
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Транспорт

В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова

В Курортном районе Петербурга сегодня, 3 сентября, для автомобилистов открылась новая развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров.
Neva.Today 11:26
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A90 5G с тройной камерой

Astera 02:31
Экономика

Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост

На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Происшествия

СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве

РБК 06:38
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском вчера в 14:40
Армия и оружие

Место размещения С-400 в Турции определил израильский спутник-шпион

Речь идёт о снимках со спутника-шпиона Eros-B. Его камеры обнаружили С-400 ВС Турции, расположенные неподалёку от столицы страны Анкары.
Военное обозрение 12:07
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 3 сентября.
RT на русском 00:58
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Армия и оружие

Установлена причастность командира ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ

Московский Комсомолец 02:58
Общество

Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг

Известная актриса Анастасия Заворотнюк полностью оплатила долг, из-за которого ей ранее грозил запрет на выезд за рубеж, сейчас у приставов нет к ней претензий, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
РИА Новости 11:31
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия

Два самолета столкнулись в «Шереметьево»

Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
BFM.ru 11:05
Общество

Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории

Приближающийся к побережью США ураган "Дориан" ослабел до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.
ТАСС 02:32
Политика

Джонсон лишился большинства в парламенте

В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.
Газета.Ru 11:01
Происшествия

Тюменские врачи удалили у ребенка огромную опухоль с зубами внутри

Редкую и сложную операцию провели детские хирурги тюменской ОКБ №2: они удалили у десятилетней девочки опухоль с волосами и фрагментами зубов внутри.
Российская газета 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное