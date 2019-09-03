Транспорт
Вести.RuНа М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок. Дорога проходит по территориям Новгородской и Ленинградской областей и на протяжении сто километров соединит Мясной Бор с Тосно.
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Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Происшествия
Прокурор запросил пять лет лишения свободы для Евгения Коваленко
В Мещанском районном суде прокурор запросил пять лет колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Евгения Коваленко, которого обвиняют в насилии в отношении бойца ОМОН (часть 1 статьи 318 УК).
Медиазона 13:03
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Транспорт
В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова
В Курортном районе Петербурга сегодня, 3 сентября, для автомобилистов открылась новая развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров.
Neva.Today 11:26
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Происшествия
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Происшествия
Пропавшую 8-летнюю девочку всю ночь искали в лесу
Девочка может быть в лесу в окрестностях села Паниковец Елецкого района, где она живет вместе с матерью, переехавшей в Липекую область из Белоруссии.
Gorod48 01:18
Здоровье
В США констатировали эпидемию заболеваний из-за вейпов
Главный детский пульмонолог в Уинтропской больнице Нью-Йоркского университета в Минеоле Мелоди Пирзада заявила, что вспышка заболевания из-за вейпов «становится эпидемией», сейчас болеют уже 215 человек, пишет The New York Times.
Взгляд.ру 09:14
Происшествия
В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами
Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.
Газета.Ru 13:50
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru 05:59
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Что касается бесплатного входа в музеи, то 7 и 8 сентября, помимо осмотра основной экспозиции, можно будет посмотреть специальную праздничную программу.
Российская газета 03:07
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Политика
В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17
Культура
Шутки с шоу Маслякова и «Уральских пельменей» попали под запрет
Михаил Шац решил не вмешиваться в спор членов жюри КВН Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.
Национальная служба новостей 04:31
Кино
Создатели «Брата-3» распродают роли в фильме
Газета Кемерова 01:46
Политика
Джонсон потерял большинство в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Общество
Граффити Бэнкси украли в Париже
В четвертом округе Парижа около центра Помпиду неизвестные украли граффити-рисунок британского уличного художника Бэнкси.
Газета.Ru 08:12
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Политика
Итальянцы проголосовали на онлайн-референдуме «за» новый кабмин
Избиратели итальянского Движения "5 звезд" поддержали идею о создании нового коалиционного правительства "Конте-2", в состав которого войдут популисты из "пятизвездочного движения" и представители левоцентристкой Демпартии.
Российская газета 14:14
Футбол
Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»
Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
RT на русском 12:40
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20